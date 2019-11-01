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Информационный сайт города Гусева

Королевский мост

1 ноября 2019, 18:09
Люди идут по Королевскому мосту.
После того, как Гумбиннен стал городом, для его развития требовались новые площади земель. Королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом I было предложено выровнять реку, которая сейчас называется Писса. В результате проложили новое русло, а старое засыпали.

По обоим берегам реки были построены дамбы для защиты от наводнений.


Королевский мост.


Королевский мост. Фотография 1910 года.


Королевский мост. Фотография 1910 года.

20 мая 1734 года через реку открыли мост, который назвали Королевским. В 1933 году мост опять был перестроен: его расширили, он стал арочным.


Королевский мост. Фотография 1936 года.


Королевский мост. Фотография 1936 года.


Королевский мост. Фотография 1936 года.


Королевский мост. Фотография 1943 года.

В январе 1945 года при штурме Гумбиннена Королевский мост был разрушен.

В октябре 1957 года завершилось строительство нового моста на каменных опорах.

В 2008 году мост был капитально отреставрирован.

Владимир Летягин
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# 1Житель
На фото 1910 он точно Королевский. Здорово!!!спасибо за фото!!!
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