По обоим берегам реки были построены дамбы для защиты от наводнений.
Королевский мост.
Королевский мост. Фотография 1910 года.
Королевский мост. Фотография 1910 года.
20 мая 1734 года через реку открыли мост, который назвали Королевским. В 1933 году мост опять был перестроен: его расширили, он стал арочным.
Королевский мост. Фотография 1936 года.
Королевский мост. Фотография 1936 года.
Королевский мост. Фотография 1936 года.
Королевский мост. Фотография 1943 года.
В январе 1945 года при штурме Гумбиннена Королевский мост был разрушен.
В октябре 1957 года завершилось строительство нового моста на каменных опорах.
В 2008 году мост был капитально отреставрирован.
Владимир Летягин