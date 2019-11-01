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Информационный сайт города Гусева

Прокуратура обязала устранить нарушения в Гусевском торговом центре

1 ноября 2019, 13:38
Прокуратура обязала устранить нарушения в Гусевском торговом центре
Гусевской городской прокуратурой совместно со специалистами проведена проверка и установлено, что в нарушение требований законодательства о противопожарной безопасности в ТЦ «Большая Семья» города Гусева захламлены эвакуационные выходы на случай пожара, отсутствуют акты, свидетельствующие о работоспособности системы пожаротушения, отсутствует огнезащитная обработка металлоконструкций торгового центра.

Кроме того, в нарушение санитарно-эпидемиологических требований в отделе мясной продукции торгового центра осуществляется хранение продуктов с нарушением температурного режима и без соответствующей маркировки товара с указанием даты изготовления.

В связи с чем, и. о. прокурора города вынес в отношении виновных лиц постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).

По результатам рассмотрения представления прокурора выявленные нарушения действующего законодательства устранены.
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# 1око за око
а сколько таких нарушений везде.......
Сегодня, 14:08   ЦитироватьОтветить
10
Ж
# 2Житель
Так кто бы сомневался, директор то из Вестера. 
Сегодня, 15:06   ЦитироватьОтветить
00
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