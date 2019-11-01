Прокуратура обязала устранить нарушения в Гусевском торговом центре 1 ноября 2019, 13:38

Гусевской городской прокуратурой совместно со специалистами проведена проверка и установлено, что в нарушение требований законодательства о противопожарной безопасности в ТЦ «Большая Семья» города Гусева захламлены эвакуационные выходы на случай пожара, отсутствуют акты, свидетельствующие о работоспособности системы пожаротушения, отсутствует огнезащитная обработка металлоконструкций торгового центра.



Кроме того, в нарушение санитарно-эпидемиологических требований в отделе мясной продукции торгового центра осуществляется хранение продуктов с нарушением температурного режима и без соответствующей маркировки товара с указанием даты изготовления.



В связи с чем, и. о. прокурора города вынес в отношении виновных лиц постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).



По результатам рассмотрения представления прокурора выявленные нарушения действующего законодательства устранены.