Сотрудники калининградского института «Запводпроект» на реке Писса обследовали гидроузел с плотиной на комбикормовом заводе, а также обводной канал и плотину разрушенной ГЭС в Приозерном.
«Провели выездное совещание (и отлично прогулялись по городу) с представителями администрации города Гусева по вопросам реабилитации реки Писса в границах муниципального округа», — сообщается в Инстаграме института.
В городской администрации пояснили, что планируется очистка и берегоукрепление реки Писса в пределах города. Проектная документация давно имеется. Более подробная информация появится к концу следующей недели.
Писсу очистят от грязи и укрепят берега
1 ноября 2019, 20:51