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Информационный сайт города Гусева

Писсу очистят от грязи и укрепят берега

1 ноября 2019, 20:51
Писсу очистят от грязи и укрепят берега
Сотрудники калининградского института «Запводпроект» на реке Писса обследовали гидроузел с плотиной на комбикормовом заводе, а также обводной канал и плотину разрушенной ГЭС в Приозерном.

«Провели выездное совещание (и отлично прогулялись по городу) с представителями администрации города Гусева по вопросам реабилитации реки Писса в границах муниципального округа», — сообщается в Инстаграме института.

В городской администрации пояснили, что планируется очистка и берегоукрепление реки Писса в пределах города. Проектная документация давно имеется. Более подробная информация появится к концу следующей недели.
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Н
# 1Нострадамус
  1. когда-нибуть конечно почистят, но точно не при скачочнике из п.Калининское
Сегодня, 21:07   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 2Гость Андрей
«Провели выездное совещание (и отлично прогулялись по городу) 
и сразу вывод из этой прогулки- в названии статьи " почистят и укрепят берега"
вот это результат от прогулки, вы за дебилов нас держите?
Сегодня, 21:19   ЦитироватьОтветить
00
А
# 3Аркадиуш
от реки смердит как от сточной канавы,они не задохнулись,прогуливаясь возле говнотечки
Сегодня, 21:29   ЦитироватьОтветить
00
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