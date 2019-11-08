7 ноября в Калининграде открыл свою работу областной форум «серебряных» волонтеров. В мероприятии принимали участие волонтеры старшего возраста, представители социальных и молодёжных организаций, органов власти.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в форуме принимали участие и добровольцы Гусевского городского округа: шесть представителей Совета ветеранов, директор Комплексного центра обслуживания населения и специалисты Гусевского библиотечного объединения.
Целью добровольцев серебряного возраста Калининградской области является предоставить возможность активным, неравнодушным, общительным и любознательным людям возраста 50+ реализовать себя в добровольной общественной деятельности, содействовать развитию адаптационных технологий для людей старшего возраста и профессиональному совершенствованию специалистов по работе с людьми пенсионного и пожилого возраста.
Мероприятие организовано в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».
Гусевские добровольцы приняли участие в областном форуме «серебряных» волонтеров
8 ноября 2019, 18:16