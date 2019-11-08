Стройцентр Стройцентр
Главная / Новости / Общество / Гусевские добровольцы приняли участие в областном форуме «серебряных» волонтеров
Информационный сайт города Гусева

Гусевские добровольцы приняли участие в областном форуме «серебряных» волонтеров

8 ноября 2019, 18:16
7 ноября в Калининграде открыл свою работу областной форум «серебряных» волонтеров. В мероприятии принимали участие волонтеры старшего возраста, представители социальных и молодёжных организаций, органов власти.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в форуме принимали участие и добровольцы Гусевского городского округа: шесть представителей Совета ветеранов, директор Комплексного центра обслуживания населения и специалисты Гусевского библиотечного объединения.

Целью добровольцев серебряного возраста Калининградской области является предоставить возможность активным, неравнодушным, общительным и любознательным людям возраста 50+ реализовать себя в добровольной общественной деятельности, содействовать развитию адаптационных технологий для людей старшего возраста и профессиональному совершенствованию специалистов по работе с людьми пенсионного и пожилого возраста.

Мероприятие организовано в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».
Другие новости по теме
В Гусеве может появиться волонтерское движение «серебряного» возрастаВ Гусеве может появиться волонтерское движение «серебряного» возрастаВ ДЮЦ прошёл круглый стол на тему «Мы нужны друг другу, или в поисках „золотого часа“»В ДЮЦ прошёл круглый стол на тему «Мы нужны друг другу, или в поисках „золотого часа“»Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 годуИтоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 годуУслуга идет к человеку: завершены все процедуры по подписанию договора о предоставлении грантаУслуга идет к человеку: завершены все процедуры по подписанию договора о предоставлении гранта
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»