В городской администрации отметили успехи проекта «Услуга идет к человеку» 15 ноября 2019, 12:41

Вчера состоялось первое заседание Экспертного совета по развитию местного сообщества при главе муниципального образования «Гусевский городско округ», на которое была приглашена рабочая группа проекта «Услуга идет к человеку». Об этом рассказали в Совете ветеранов Гусева.



Члены Экспертного совета погрузились в экскурс проекта «Услуга идет к человеку», выделили положительные результаты партнерских взаимоотношений с местными организациями в реализации направлений проекта «Золотой час для спасения», «Золотой час мобильных услуг».



Было отмечено, что Конверт жизни — важный и нужный документ для человека, есть необходимость его перевода в официальную плоскость. Рассмотрели проект Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии окружного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» и Местной общественной организации ветеранов войны, труда военной службы и правоохранительных органов города Гусева Калининградской области.