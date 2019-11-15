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В городской администрации отметили успехи проекта «Услуга идет к человеку»

15 ноября 2019, 12:41
В городской администрации отметили успехи проекта «Услуга идет к человеку»
Вчера состоялось первое заседание Экспертного совета по развитию местного сообщества при главе муниципального образования «Гусевский городско округ», на которое была приглашена рабочая группа проекта «Услуга идет к человеку». Об этом рассказали в Совете ветеранов Гусева.

Члены Экспертного совета погрузились в экскурс проекта «Услуга идет к человеку», выделили положительные результаты партнерских взаимоотношений с местными организациями в реализации направлений проекта «Золотой час для спасения», «Золотой час мобильных услуг».

Было отмечено, что Конверт жизни — важный и нужный документ для человека, есть необходимость его перевода в официальную плоскость. Рассмотрели проект Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии окружного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» и Местной общественной организации ветеранов войны, труда военной службы и правоохранительных органов города Гусева Калининградской области.
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П
# 1Прохожий
И до кого эта услуга дошла, что дала этому человеку?
Судя по тексту статьи трудно понять...
Сегодня, 14:38   ЦитироватьОтветить
11
П
# 2Протуберанец
погрузились в экскурс проекта «Услуга идет к человеку», 
Кто куда "погрузился" я так и не понял, а Вы? Или это типо МФЦ на выезде? Господи, чем там заняты чиновники на этом Ульяново, 8. Сами себе походу придумывают задание, а потом его отрабатывают и перед самими собой и отчитываются.
Сегодня, 16:08   ЦитироватьОтветить
10
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