В Гусеве ограничат запуск в небо воздушных шаров на праздничных мероприятиях

В адрес окружного Совета депутатов поступило письмо из Калининградской областной Думы, в котором сообщалось, что в целях реализации статьи 3 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и статьи 14 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» постоянным комитетом по сельскому хозяйству, землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды Калининградской областной Думы во взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии Калининградской области и Управлением Росприроднадзора по Калининградской области выработана единая позиция о негативных последствиях запуска воздушных шаров в атмосферный воздух при проведении массовых мероприятий.Сырьем для изготовления воздушных шаров является латекс, синтетический каучук, виниловая пленка, которые после потери ими потребительских свойств переходят в отходы II–IV классов опасности. Попадая на почву и в водоемы, остатки воздушных шаров выделяют токсичные вещества. Кроме того, запуск в атмосферу воздушных шаров может привести к массовой гибели представителей животного мира, которые принимают за пищу их оболочки.«В целях привлечения внимания к вопросам сохранения окружающей среды и обеспечения экологической безопасности прошу вас принять меры по информированию жителей муниципального образования о экологических последствиях запуска воздушных шаров, а также рекомендовать по возможности отказаться от использования указанных изделий при проведении массовых мероприятий» — говорится в письме, подписанным спикером областного парламента Мариной Оргеевой.Также в письме отмечено, что при выработке данных рекомендаций учтена практика других регионов Российской Федерации (Санкт-Петербург, Сочи, Иркутск) по ограничению запуска воздушных шаров в атмосферный воздух.