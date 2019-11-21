За неделю в сосудистом центре Гусевской больницы выполнено два вида уникальных для региона операций 21 ноября 2019, 17:17

Высокотехнологичные хирургические манипуляции на сосудах проведены по новым методикам, которые до этого в Калининградской области не применялись.



Как рассказал заведующий отделением рентген-эндоваскулярной хирургии Максим Агарков, ранее вмешательства по оперативному лечению атеросклероза сосудов нижних конечностей, грозившего ампутацией ноги, с помощью ангиографии в регионе не проводилось: «Теперь мы занимаемся этим системно, за неделю по новой методике прооперировали шесть пациентов. В результате таких манипуляций они сохраняют трудоспособность, высокое качество жизни, продолжают работать. Соответственно, сохраняется выживаемость таких пациентов, и снижается смертность».



По словам завотделением, такие операции проводятся в течение двух-трех часов, при этом пациент находится в сознании, что также снижает нагрузку на организм и позволяет легче переносить послеоперационный период, восстанавливать чувствительность, двигательные функции. Домой больного, как правило, выписывают уже через двое суток, но в то же время он в любом случае проходит дальнейшую реабилитацию и остается под наблюдением врачей-хирургов. Возможна повторная госпитализация для оценки проходимости сосудов.



Еще один вид оперативного вмешательства, впервые осуществленного в регионе, — удаление с помощью ангиографии тромба в сосуде головного мозга 38-летней жительнице Озерска, который не мог быть ликвидирован никаким другим способом: медикаментозное растворение тромбы было невозможно, и пациентка могла остаться глубоким инвалидом. «Мы извлекли этот тромб и теперь надеемся, что после реабилитации она полностью восстановится», — отметил Максим Агарков.



В настоящее время у женщины, поступившей в сосудистый центр с тяжелейшим ишемическим инсультом, уже восстановилась речь, с каждым днем возвращаются двигательные функции, в том числе с помощью специального аппарата — вертикализатора.



Напомним, что первые экстренные и плановые операции прошли в новом региональном сосудистом центре на базе Гусевской ЦРБ, рассчитанном на более чем 700 хирургических вмешательств в год и призванном обеспечить оказание профильной медицинской помощи жителям восточной части Калининградской области, в октябре этого года. 20 ноября была выполнена уже сто первое по счету оперативное вмешательство.



Главный врач лечебного учреждения Ольга Герцог подчеркнула, что открытие центра — это очень знаковое событие для всего востока области. В основном, здесь проводятся коронарографии, в случае необходимости выполняется стентирование сосудов сердца. Благодаря новейшему оборудованию здесь появилась возможность осуществлять самые современные рентген-эндоваскулярные вмешательства.



«Появление такого центра — это большой вклад в снижение смертности от болезней системы кровообращения в регионе, — отметила заместитель министра здравоохранения Калининградской области Наталия Берездовец. — В Гусеве мы получили ангиограф экспертного класса, второй в ближайшее время появится в областной больнице по профильному региональному проекту в рамках нацпроекта „Здравоохранение“, что позволит и в дальнейшем продолжить тенденцию снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а также повысить качество жизни пациентов после перенесенных инфарктов и инсультов».