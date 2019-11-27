Александр Китаев и Александр Богданов провели совместный прием граждан

Вчера, 26 ноября, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, который является депутатом от нашего округа, провели совместный прием граждан по личным вопросам в здании администрации.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, за содействием в решении своих проблем к главе и депутату областной Думы обратились почти два десятка жителей округа. Большинство вопросов касались жилищно-коммунальной сферы.
В течении нескольких часов Александр Китаев и Александр Богданов рассматривали обращения. Каждый вопрос был детально изучен. Обратившиеся получили полные ответы по тому или иному вопросу в рамках действующего законодательства. По тем вопросам, которые не могли быть решены сразу, сотрудникам администрации были даны поручения для дальнейшего решения.