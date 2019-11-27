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Информационный сайт города Гусева

Александр Китаев и Александр Богданов провели совместный прием граждан

27 ноября 2019, 12:33
Александр Китаев и Александр Богданов провели совместный прием граждан
Вчера, 26 ноября, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, который является депутатом от нашего округа, провели совместный прием граждан по личным вопросам в здании администрации.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, за содействием в решении своих проблем к главе и депутату областной Думы обратились почти два десятка жителей округа. Большинство вопросов касались жилищно-коммунальной сферы.

В течении нескольких часов Александр Китаев и Александр Богданов рассматривали обращения. Каждый вопрос был детально изучен. Обратившиеся получили полные ответы по тому или иному вопросу в рамках действующего законодательства. По тем вопросам, которые не могли быть решены сразу, сотрудникам администрации были даны поручения для дальнейшего решения.
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# 1Протуберанец
Побывавшие на приёме (или их близкие и родные, кто на ты с интернетом), напишите результаты приёма. Удовлетворил ли Вас ответ (разъяснение), приняли ли ПИСЬМЕННО ваше обращение согласно 59 ФЗ и другие моменты работы администрации и ЕР в целом. Учитывая 30-ти дневный срок на разрешение обращения, ждём результатов под католическое Рождество, а если успеете раньше, озвучте на открытии площади в середине декабря, как обещали.
Сегодня, 15:11   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 2Гость Гость
Богданов может дать дельный совет.
Сам строил на Почтовой...

Сегодня, 16:57   ЦитироватьОтветить
00
ж
# 3житель
"Барина" ждали, надеялись, что "барин" приедет рассудит, но увы.... Все для галочки, т. к. ему совсем неинтересны наши проблемы, а мы то все-таки со своей холуйской психологией надеялись....
Сегодня, 17:01   ЦитироватьОтветить
00
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