В Гусеве психолого-педагогическую консультацию для ребёнка можно получить бесплатно

Консультации педагогов-психологов, логопедов, неврологов, дефектологов, юристов и воспитателей — бесплатно для каждого родителя. Это идея федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Курирует его Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. В рамках реализации проекта в Гусеве открыты специальные пункты, куда родители могут обратиться не только с проблемой.Благодаря пилотному проекту психолого-педагогическую консультацию в Гусеве можно получить в любом образовательном учреждении. Специалисты уже рассмотрели более десяти тысяч обращений родителей.Чтобы добиться результата, говорят специалисты, нужно заниматься дома каждый день. Один из главных вопросов, который волнует родителей, как подготовить ребёнка к жизни в школьном коллективе.Каждая консультация длится порядка сорока минут. Большинство обращений направлено на решение вопросов детско-родительских отношений. Найти общий язык с ребёнком получается не всегда.В профессиональном сообществе обсуждается новая концепция школьной психологической службы. Консультационные центры с привлечением широкого круга специалистов могут стать прообразами будущей системы, в которой внимание будет уделяться не только трудным подросткам, а всем без исключения.