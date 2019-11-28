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В Гусеве психолого-педагогическую консультацию для ребёнка можно получить бесплатно

28 ноября 2019, 16:00
В Гусеве психолого-педагогическую консультацию для ребёнка можно получить бесплатно
Консультации педагогов-психологов, логопедов, неврологов, дефектологов, юристов и воспитателей — бесплатно для каждого родителя. Это идея федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Курирует его Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования. В рамках реализации проекта в Гусеве открыты специальные пункты, куда родители могут обратиться не только с проблемой.

Благодаря пилотному проекту психолого-педагогическую консультацию в Гусеве можно получить в любом образовательном учреждении. Специалисты уже рассмотрели более десяти тысяч обращений родителей.

Татьяна Рябых, жительница Гусева:
— Проблема у моего ребёнка с шипящими, он путает звуки: з, ж, с, ш. Вот обычное простое упражнение на произношение звуков, улыбаемся и говорим «с-с-с».

Чтобы добиться результата, говорят специалисты, нужно заниматься дома каждый день. Один из главных вопросов, который волнует родителей, как подготовить ребёнка к жизни в школьном коллективе.

Михаил Думов, житель Гусева:
— Я обращался по поводу дополнительного образования, потому что в детском саду воспитатели сказали, творческий парень, соображалка работает, а до школы ещё 2 года, чем бы поразвивать.

Каждая консультация длится порядка сорока минут. Большинство обращений направлено на решение вопросов детско-родительских отношений. Найти общий язык с ребёнком получается не всегда.

Лариса Бесшапочникова, директор центра психолого-педагогической реабилитации:
— Обращаться нужно не тогда, когда уже срочно нагорело, а может проконсультироваться на перспективу, а как сделать так, чтобы ребёнок был более успешным в обучении, как договориться с ребёнком, чтобы не было конфликта дома.

В профессиональном сообществе обсуждается новая концепция школьной психологической службы. Консультационные центры с привлечением широкого круга специалистов могут стать прообразами будущей системы, в которой внимание будет уделяться не только трудным подросткам, а всем без исключения.

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