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Информационный сайт города Гусева

По приглашению депутата облдумы группа активных гусевцев посетила посёлок Янтарный

28 ноября 2019, 16:23
По приглашению депутата облдумы группа активных гусевцев посетила посёлок Янтарный
23 ноября по приглашению депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина группа из активных жителей Гусевского городского округа совершила автобусную экскурсию на большом комфортабельном автобусе в поселок Янтарный. Экскурсия включала смотровую площадку Приморского Карьера и демонстрационный зал «Янтарная палата» на территории «Калининградского янтарного комбината» — крупнейшего в мире предприятия по добыче янтаря.

На площадке Приморского карьера, открытой после реконструкции, гости из Гусева поднялись на смотровую вышку карьера, загадали желание в янтарной пирамиде, посмотрели видеофильм об истории карьера в уютном кафе, а также совершили поиски янтаря в мини-карьере.

В демонстрационном зале «Янтарная палата» для гостей была проведена увлекательная экскурсия о зарождении янтаря, представлены интерактивные мультимедийные инсталляции и уникальное коллекционное собрание янтарных изделий комбината.

Завершилась познавательное путешествие в гостеприимный поселок Янтарный посещением морского пляжа, который в очередной раз получил в 2019 «голубой флаг».
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