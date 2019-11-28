23 ноября по приглашению депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина группа из активных жителей Гусевского городского округа совершила автобусную экскурсию на большом комфортабельном автобусе в поселок Янтарный. Экскурсия включала смотровую площадку Приморского Карьера и демонстрационный зал «Янтарная палата» на территории «Калининградского янтарного комбината» — крупнейшего в мире предприятия по добыче янтаря.
На площадке Приморского карьера, открытой после реконструкции, гости из Гусева поднялись на смотровую вышку карьера, загадали желание в янтарной пирамиде, посмотрели видеофильм об истории карьера в уютном кафе, а также совершили поиски янтаря в мини-карьере.
В демонстрационном зале «Янтарная палата» для гостей была проведена увлекательная экскурсия о зарождении янтаря, представлены интерактивные мультимедийные инсталляции и уникальное коллекционное собрание янтарных изделий комбината.
Завершилась познавательное путешествие в гостеприимный поселок Янтарный посещением морского пляжа, который в очередной раз получил в 2019 «голубой флаг».
По приглашению депутата облдумы группа активных гусевцев посетила посёлок Янтарный
28 ноября 2019, 16:23