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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве планируют создать экспозицию «Линия Сталина»

28 ноября 2019, 18:41
В Гусеве планируют создать экспозицию «Линия Сталина»
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал о планах по созданию новых экспозиций под открытым небом в регионе. Они могут появиться в Гусеве и на территории форта № 5 в Калининграде, сообщается на сайте Kaskad.TV.

«Вдохновился музейным комплексом „Линия Сталина“. Вот, думаем теперь, может под Гусевом и в районе 5‑го форта сделать такие же постоянные экспозиции под открытым небом, которые можно было бы использовать и как декорации для исторических реконструкций по Первой мировой войне и Великой Отечественной войне, соответственно», — поделился министр.

«Линия Сталина» — музейный комплекс на территории Белоруссии. Он представляет собой ансамбль фортификационных сооружений, воссозданных по чертежам оборонительной линии на границе СССР.
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О
# 1О_О
Танк, БМП, пушки на площади, Линия Сталина....Да вы серьезно? Самая блин миролюбивая страна...
Вчера, 18:55   ЦитироватьОтветить
92
6
# 2666
Оружие не для нападения, а для защиты
Вчера, 19:32   ЦитироватьОтветить
12
Г
# 3Гость Олег
Отвалите со своими таньчиками. Не наигрались в детстве?

Реклама орудий для массового убийства людей - как вам это может нравиться?
Вчера, 20:25   ЦитироватьОтветить
70
П
# 4Прохожий
Целый министр, а говорит - "под ГусевЫм"....

Вчера, 20:33   ЦитироватьОтветить
10
з
# 5злой гражданин
восстановить кирхи и сделать туристические тропы.. это принесёт доход а не расход.. патриотизм линией сталина не привить.. религией не привить.. рабочие места и достойную зарплату вот что в первую очередь.. во вторых своё производство... вот с этого начинается Родина и прочии блага..
экономика в стране для всех а не для вертикали...
СССР  наклепал патриотов которые вытерли ноги об страну.. Грсподи и благослави Америку вещал БНЕ с трибуны Вашингтонского обкома..

бабло из офшоров вертайте назад..ударим ракетами по Панаме, Виргинским островам и прочим офшорам))
Вчера, 21:24   ЦитироватьОтветить
32
1
# 6123
Сцуко я так и знал, что ждём нападения, вот и готовимся. Линия обороны уже в проекте, скоро опорные пункты и ДОТы строить начнём. 
Вчера, 23:37   ЦитироватьОтветить
01
Т
# 7Толик Сидоров
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas
Сегодня, 01:50   ЦитироватьОтветить
00
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