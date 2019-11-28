Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал о планах по созданию новых экспозиций под открытым небом в регионе. Они могут появиться в Гусеве и на территории форта № 5 в Калининграде, сообщается на сайте Kaskad.TV.
«Вдохновился музейным комплексом „Линия Сталина“. Вот, думаем теперь, может под Гусевом и в районе 5‑го форта сделать такие же постоянные экспозиции под открытым небом, которые можно было бы использовать и как декорации для исторических реконструкций по Первой мировой войне и Великой Отечественной войне, соответственно», — поделился министр.
«Линия Сталина» — музейный комплекс на территории Белоруссии. Он представляет собой ансамбль фортификационных сооружений, воссозданных по чертежам оборонительной линии на границе СССР.
В Гусеве планируют создать экспозицию «Линия Сталина»
28 ноября 2019, 18:41