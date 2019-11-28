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В Гусеве самая высокая степень готовности проекта по созданию комфортных городских пространств

28 ноября 2019, 19:07
В Гусеве самая высокая степень готовности проекта по созданию комфортных городских пространств
«Малые города» Калининградской областии с трудом справляются со своими проектами по созданию комфортных публичных пространств. Речь идет о Советске, Гурьевске, Гусеве, Зеленоградске и Светлогорске, победивших в федеральном конкурсе Минстроя в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Rugrad.eu.

По оценкам регионального министерства строительства и ЖКХ, в декабре муниципалитеты завершат работы, но по состоянию на конец ноября техническая готовность ряда объектов далека от 100%.

Как рассказала заместитель министра Татьяна Трофименко на заседании комитета по экономической политике Облдумы, самая высокая степень готовности проекта — в Гусеве, где на средства целевого гранта благоустраивают центральную площадь и строят фонтан. Самая низкая — в Советске, здесь реконструируют набережную.

«Что касается конкурса малых городов 2018 года, то тут более напряженная ситуация, чем с простой программой благоустройства дворов. Конкурсы прошли без наличия проектно-сметной документации. И пока она была разработана, пока мы получили положительное заключение экспертизы, пока конкурсное агентство области провело торги, то к работам практически приступили в июле — сентябре этого года», — напомнила Трофименко.

Кроме того, участники столкнулись с проблемами при получении декоративных элементов и строительных материалов. По данным Трофименко, грузы из Польши для одного из объектов были задержаны на таможне на две недели. «Приходилось помогать», — заметила заместитель министра.
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