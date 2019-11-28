«Малые города» Калининградской областии с трудом справляются со своими проектами по созданию комфортных публичных пространств. Речь идет о Советске, Гурьевске, Гусеве, Зеленоградске и Светлогорске, победивших в федеральном конкурсе Минстроя в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Rugrad.eu.
По оценкам регионального министерства строительства и ЖКХ, в декабре муниципалитеты завершат работы, но по состоянию на конец ноября техническая готовность ряда объектов далека от 100%.
Как рассказала заместитель министра Татьяна Трофименко на заседании комитета по экономической политике Облдумы, самая высокая степень готовности проекта — в Гусеве, где на средства целевого гранта благоустраивают центральную площадь и строят фонтан. Самая низкая — в Советске, здесь реконструируют набережную.
«Что касается конкурса малых городов 2018 года, то тут более напряженная ситуация, чем с простой программой благоустройства дворов. Конкурсы прошли без наличия проектно-сметной документации. И пока она была разработана, пока мы получили положительное заключение экспертизы, пока конкурсное агентство области провело торги, то к работам практически приступили в июле — сентябре этого года», — напомнила Трофименко.
Кроме того, участники столкнулись с проблемами при получении декоративных элементов и строительных материалов. По данным Трофименко, грузы из Польши для одного из объектов были задержаны на таможне на две недели. «Приходилось помогать», — заметила заместитель министра.
В Гусеве самая высокая степень готовности проекта по созданию комфортных городских пространств
28 ноября 2019, 19:07