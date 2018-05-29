Сегодня в правительстве в Московской области состоялось финальное мероприятие Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, где подвели итоги конкурса.
Спешим сообщить жителям Гусева радостную новость, наш проект «Русская Победа спасла Париж» прошёл финальный отбор и получит финансирование.
В составе конкурсной комиссии присутствовал Николай Николаевич Цуканов. «Достаточно беспристрастные эксперты, специалисты, давления не было совершенно никакого. Могу сказать, что я вчера специально присоединился только уже к голосованию для того, чтобы никто не сказал, что кто-то пытается воздействовать на комиссию и на участников этого замечательного конкурса», — заверил Николай Николаевич.
Замглавы Минстроя России Андрей Чибис подчеркнул, что города-победители должны осуществить свои проекты до конца 2019 года.
Напомним, что на реализацию проекта в рамках софинансирования из областного бюджета будет выделено 79,9 миллионов рублей. Ещё примерно столько будет получено из Федерального бюджета. И почти 40 миллионов будет выделено из местного бюджета.
Конкурсный отбор прошли также проекты городов Гурьевска, Зеленоградска, Советска и Светлогорска.
Гусевский проект «Русская Победа спасла Париж» прошёл финальный отбор
29 мая 2018, 13:37
Русская Победа спасла Париж Создание комфортной городской среды
1 149 просмотров | 22 комментарияНовость отредактирована Вчера, 18:08
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