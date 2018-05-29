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Гусевский проект «Русская Победа спасла Париж» прошёл финальный отбор

29 мая 2018, 13:37
Гусевский проект «Русская Победа спасла Париж» прошёл финальный отбор
Сегодня в правительстве в Московской области состоялось финальное мероприятие Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, где подвели итоги конкурса.

Спешим сообщить жителям Гусева радостную новость, наш проект «Русская Победа спасла Париж» прошёл финальный отбор и получит финансирование.

В составе конкурсной комиссии присутствовал Николай Николаевич Цуканов. «Достаточно беспристрастные эксперты, специалисты, давления не было совершенно никакого. Могу сказать, что я вчера специально присоединился только уже к голосованию для того, чтобы никто не сказал, что кто-то пытается воздействовать на комиссию и на участников этого замечательного конкурса», — заверил Николай Николаевич.

Замглавы Минстроя России Андрей Чибис подчеркнул, что города-победители должны осуществить свои проекты до конца 2019 года.

Напомним, что на реализацию проекта в рамках софинансирования из областного бюджета будет выделено 79,9 миллионов рублей. Ещё примерно столько будет получено из Федерального бюджета. И почти 40 миллионов будет выделено из местного бюджета.

Конкурсный отбор прошли также проекты городов Гурьевска, Зеленоградска, Советска и Светлогорска.
Русская Победа спасла Париж Создание комфортной городской среды
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Новость отредактирована Вчера, 18:08
Причина: Дополнено
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Гость елена
# 1Гость елена
УРА !!!!!!!!!!!!!!!! С победой!!!!!!!!!! МОЛОДЦЫ !!!!!!!!!!
Вчера, 13:47   ЦитироватьОтветить14
Гость Татьяна
# 2Гость Татьяна
Отлично! Молодцы!!!
Вчера, 13:47   ЦитироватьОтветить10
Жена архитектора
# 3Жена архитектора
Ура!!!!
Вчера, 13:48   ЦитироватьОтветить8
Справедливость
# 4Справедливость
Мы в Вас верили
Вчера, 13:55   ЦитироватьОтветить9
Справедливость
# 5Справедливость
Другого и не могло быть
Вчера, 13:56   ЦитироватьОтветить10
Макс
# 6Макс
Ураааа!!! Знай наших))) Молодцы
Вчера, 14:00   ЦитироватьОтветить8
мама в городе
# 7мама в городе
УРРРРРРАААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОЛОДЦЫ!!!!! У НАС БУДЕТ КРАСИВАЯ ПЛОЩАДЬ!!!!!!!
Вчера, 14:15   ЦитироватьОтветить7
Распил попил
# 8Распил попил
Цитата: мама в городе
У НАС БУДЕТ КРАСИВАЯ ПЛОЩАДЬ

У нас и пешеходный мост должен быть красивым, .. уже давно. Где он? А насчёт площади я так скажу. Пилы заготовлены, офшорные счета оформлены. Ха-ха-ха...........
Вчера, 14:43   ЦитироватьОтветить8
Егорычев
# 9Егорычев
Спасибо моему шефу-Николаю Цуканову за победу в конкурсе. мы же понимаем, что если бы он не был членом жюри не видать нам денег не в каком конкурсе. Осенью я приду их потрачу как нужно))
Вчера, 15:23   ЦитироватьОтветить5
Вольдемар
# 10Вольдемар
Молодцы! Очень рад что центр города преобразится. Лично мне проект очень нравится. Теперь всё на совести муниципальных властей. Надеюсь они найдут хорошего и добросовестного подрядчика.

Непонятно только, что будет с тем местом, где невзрачная стена завода из белого кирпича. В видеоролике с презентацией проекта это место показано только мельком. Такое впечатление, что там жилое здание в стиле Аматела.
https://youtu.be/kJF978Fuen8?t=156
Вчера, 15:41   ЦитироватьОтветить3
Я
# 11Я
Рано ещё радоваться. Мы только попали в финальный отбор. А ещё надо победить.
Вчера, 15:54   ЦитироватьОтветить2
Admin
# 12Admin
Цитата: Я
Рано ещё радоваться. Мы только попали в финальный отбор. А ещё надо победить.

Вовсе не рано. Это и был финальный отбор
https://konkurs.gorodsreda.ru/static/docs/winners-3.pdf
Вчера, 16:07   ЦитироватьОтветить1
твой дед
# 13твой дед
Цитата: Я

# 11Я
Рано ещё радоваться. Мы только попали в финальный отбор. А ещё надо победить

ты наркоман? сколько времени должно пройти, чтобы дойти, просто среднестатистический гусевец......
Вчера, 16:26   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 14Гость Гость
200 лямов на такой проект? Если один мост только обошелся в 70 лямов.
Вчера, 16:52   ЦитироватьОтветить3
Гость Андрей
# 15Гость Андрей
Ура!! Теперь денюжки из Москвы потекут. То что надо! И мост достроим, и ещё чего-нибудь замутим.
Вчера, 17:54   ЦитироватьОтветить0
Распил попил
# 16Распил попил
Цитата: Гость Гость
один мост только обошелся в 70 лямов

Не угадал, про мост. 70 лямов только потрачено а работы ещё примерно на столько же. А 200 лямов это только три раза сказать вжик-вжик-вжик. и нет уже ни одного ляма.
Вчера, 17:55   ЦитироватьОтветить2
Я
# 17Я
Admin,
Значит я не так понял.
Вчера, 18:09   ЦитироватьОтветить0
Я
# 18Я
Admin,
Или вы изменили текст. Потому что было не так написано. Изначально.
Вчера, 18:11   ЦитироватьОтветить0
200 лямов
# 19200 лямов
Не понятно что то. Для такого проекта 200 лямов - Это только инженерные сети в земле переложить. А остальное что ?
Вчера, 18:26   ЦитироватьОтветить1
ГераБуФфон
# 20ГераБуФфон
Цитата: 200 лямов
Не понятно что то. Для такого проекта 200 лямов - Это только инженерные сети в земле переложить. А остальное что ?

да,еще вспомним..кстати,чья земля в собственности на площади...))))
Вчера, 18:54   ЦитироватьОтветить0
Admin
# 21Admin
Цитата: Я
Admin,
Или вы изменили текст. Потому что было не так написано. Изначально.

Всё было так написано изначально, и заголовок не менялся. Добавил только два абзаца с высказыванием Цуканова и Чибиса для полноты картины.
Вчера, 19:01   ЦитироватьОтветить2
Дмитрий Дмитриевич
# 22Дмитрий Дмитриевич
Рад, что администрация постаралась, напрягаясь и выиграла в этом конкурсе, все мы хотим больше комфорта и благоустройства в нашем любимом городе, надеюсь все получиться реализовать.
Много троллей по поводу моста, и это понятно - нет информации и люди начинают выдумывать.. , проблема в том, что попался недобросовестный подрядчик, который решил на завершающем этапе срубить бабла, в результате все дела сейчас в судах... и мост сейчас трогать нельзя до решения суда. Тем кто постоянно ноет, как с этим мостом..., попробуйте для начала сами что-то изменить в лучшую сторону вокруг себя..- свой подъезд, дом, себя в конце концов.
Вчера, 23:58   ЦитироватьОтветить0

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