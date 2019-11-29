Специализированный Дом ребенка в городе Гусеве присоединили к сиротскому приюту «Росток». Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства здравоохранения области.
Согласно документу, Дом ребёнка № 2 путем реорганизации присоединяется к Центру помощи детям, оставшихся без попечительства родителей «Росток», который тоже находится в Гусеве. Таким образом, организация здравоохранения, какой ранее являлся Дом ребенка, становится социальным учреждением.
Дом ребенка в Гусеве присоединился к центру «Росток»
29 ноября 2019, 15:34