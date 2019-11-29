Детский сад № 11 отметил 45-летие со дня основания

Сегодня свой юбилей — 45-летие со дня основания отмечал МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребёнка». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Поздравить коллектив учреждения под руководством Татьяной Заварзиной с этим замечательным праздником пришли: заместитель главы администрации Людмила Томина, начальник управления образования Тамара Бутрим, депутат окружного Совета Лариса Бесшапочникова, депутат окружного Совета Сергей Каюков, член президиума Совета ветеранов Раиса Алёшина, специалист по дошкольному образованию Галина Кожемякина, коллеги, руководители образовательных организаций и, конечно, маленькие воспитанники детского сада.
«Хочу пожелать сегодня нашему учреждению, чтобы оно и дальше двигалось вперед, развивалось, чтобы здесь всегда было много деток, чтобы отдать сюда своих детей всегда стремились родители (хотя у вас всегда много желающих), чтобы у сотрудников хватало сил и здоровья сохранять сад таким же замечательным и плюс его приукрашать. Любви вам, вашим детям и здоровья всем вашим родным!», — поздравила Детский сад № 11 заместитель главы Людмила Томина.
За 45 лет этот детский сад выпустил в жизнь не одно поколение малышей, для которых время, проведенное в этих уютных и светлых стенах, было счастливым и увлекательным: веселые игры и прогулки, первые друзья, первые занятия. Благодаря высокому профессионализму коллектива учреждения каждый ребенок, ежедневно переступающий порог этого сада, ощущает любовь и заботу, открывает для себя что-то новое.
Родители с теплыми поздравлениями вручили в подарок детскому саду творческую художественную работу, сделанную детьми.
Татьяна Заварзина и коллектив детского сада со своей стороны поздравили ветеранов педагогической работы, которые годы своего труда вложили в воспитание детей, учили их доброте, дружбе, самостоятельности.
Воспитанники детского сада подарили всем присутствующим яркие музыкальные и танцевальные номера.
Еще раз желаем всем сотрудникам МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребёнка», родителям и детям крепких сил, здоровья и дальнейшего развития!