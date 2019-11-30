Гусевский Политех выиграл грант на создание современных мастерских 30 ноября 2019, 16:31

21 ноября 2019 в городе Москве состоялось заседание Конкурсной комиссии Министерства просвещения РФ на представление в 2020 году грантов из Федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Члены конкурсной комиссии рассмотрели 503 заявки, допущенные ко второму этапу экспертизы и определили только 160 победителей Конкурсного отбора и размер предоставляемых грантов.



Политех, при активной поддержке министерства образования Калининградской области, стал одним из победителей конкурсного отбора проектов и получит грант на сумму 14 050 000 рублей.



Проект направлен на создание на базе техникума 5 специализированных мастерских в направлении «Искусство, дизайн и сфера услуг», оснащенных современным оборудованием, объединенных в региональный сетевой центр индустрии гостеприимства янтарного края «Консорциум вкусных учебных фирм — КВУФ».



До конца 2020 года будут созданы 5 новых мастерских по следующим направлениям: Цифровой модельер, Кондитерское дело, Поварское дело, Хлебопечение, 3D Моделирование для компьютерных игр. Все мастерские будут оснащены согласно требованиям инфраструктурных листов Воролскиллс профильных компетенций. Итого в образовательный процесс будет внедрено 130 единиц современного оборудования, в том числе 71 — обеспечивающих электронное обучения и дистанционные технологии; создано 84 новых рабочих места; отремонтировано 387,5 кв. метров мастерских.



Будет обновлено содержание образования: разработаны 54 элемента программ, предусматривающих электронное обучение; спроектированы более 50 программ ПО и ДПО, в том числе 20 — для повышения квалификации педагогов региона. Ожидается, что к концу 2020 года 15 сотрудников внешних учебных заведений смогут повысить свою квалификацию в Центре.



Позиционирование Центра как межсетевого позволит разработать и реализовывать 11 сетевых программ в первый год после реализации проекта.