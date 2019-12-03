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Информационный сайт города Гусева

Прокурор через суд требует закрыть кальянную в Гусеве из-за нарушения пожарной безопасности

3 декабря 2019, 18:32
Прокурор через суд требует закрыть кальянную в Гусеве из-за нарушения пожарной безопасности
В Гусевский городской суд обратился прокурор с иском к индивидуальному предпринимателю о запрете деятельности кальян-бара, расположенного в городе Гусеве на пр. Ленина.

В обоснование требований прокурор указал, что в ходе проверки, проведенной совместно с сотрудниками МЧС России по Калининградской области, в деятельности ответчика были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Так, в заведении стены и потолок на пути эвакуации выполнены с применением горючих материалов, отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушители), в помещении не обеспечена возможность свободного открывания эвакуационного выхода изнутри без ключа, один из залов кальянной не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.

Прокурор полагает, что данные нарушения создают угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц, в связи с чем обратился в суд и просит запретить деятельность кальян-бара.

Судебное заседание по делу назначено на 5 декабря 2019 года.
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