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Информационный сайт города Гусева

Прокуратура через суд требует запретить деятельность закусочной «Донар Хаус»

10 февраля 2020, 11:19
Прокуратура через суд требует запретить деятельность закусочной «Донар Хаус»
Гусевская городская прокуратура провела совместную со специалистами проверку закусочной «Донар Хаус», осуществляющей деятельность в городе Гусеве. Выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства к организации питания населения, а также массовые нарушения правил пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что в закусочной «Донар Хаус» не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли, не обеспечено исправное состояние систем и установок пожарной сигнализации, отсутствуют огнетушители, работники организации допущены к работе без обучения мерам пожарной безопасности, в помещении закусочной отсутствуют знаки, обозначающие пути эвакуации, не обеспечена очистка вентиляционных каналов, на имеющиеся пищевые продукты и продовольственное сырье (мясо, овощи, сыр) отсутствуют какие-либо сопроводительные документы, установить происхождение продукции невозможно, мясо хранится в ведрах без маркировки, повара работают без перчаток, при этом туалет находится в неисправном состоянии, отсутствуют журналы осмотров персонала на различного рода заболевания, готовая продукция производится в отсутствие технической документации, не проводится бракераж готовой продукции и т. д.

В связи с выявленными нарушениями, и. о. городского прокурора в Гусевский городской суд направлено исковое заявление о запрете деятельности индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по организации питания населения, в связи с допущенными нарушениями правил пожарной безопасности и санитарных норм.
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Л
# 1Лол
Кокурентам помешали))
Сегодня, 12:34   ЦитироватьОтветить
11
Т
# 2Турист
Приехать в Гусев, увидеть площадь и умереть с голоду.
Сегодня, 13:16   ЦитироватьОтветить
21
Е
# 3ЕвГен
Ощущение, что комментаторы кроме говно-шавы ничего больше не едят. Это такой медленный способ самоубийства-есть неизвестно что и из-из неизвестно чего приготовленное + приготовленное людьми, не имеющими мед.книжек законных... Ппц
Сегодня, 16:15   ЦитироватьОтветить
11
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