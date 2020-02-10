Прокуратура через суд требует запретить деятельность закусочной «Донар Хаус» 10 февраля 2020, 11:19

Гусевская городская прокуратура провела совместную со специалистами проверку закусочной «Донар Хаус», осуществляющей деятельность в городе Гусеве. Выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства к организации питания населения, а также массовые нарушения правил пожарной безопасности.



В ходе проверки установлено, что в закусочной «Донар Хаус» не проведена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций кровли, не обеспечено исправное состояние систем и установок пожарной сигнализации, отсутствуют огнетушители, работники организации допущены к работе без обучения мерам пожарной безопасности, в помещении закусочной отсутствуют знаки, обозначающие пути эвакуации, не обеспечена очистка вентиляционных каналов, на имеющиеся пищевые продукты и продовольственное сырье (мясо, овощи, сыр) отсутствуют какие-либо сопроводительные документы, установить происхождение продукции невозможно, мясо хранится в ведрах без маркировки, повара работают без перчаток, при этом туалет находится в неисправном состоянии, отсутствуют журналы осмотров персонала на различного рода заболевания, готовая продукция производится в отсутствие технической документации, не проводится бракераж готовой продукции и т. д.



В связи с выявленными нарушениями, и. о. городского прокурора в Гусевский городской суд направлено исковое заявление о запрете деятельности индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по организации питания населения, в связи с допущенными нарушениями правил пожарной безопасности и санитарных норм.