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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация предлагает выбрать, чему отдать приоритет при реконструкции привокзальной площади

5 декабря 2019, 12:10
Городская администрация проводит второй этап опроса для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Теперь предстоит выбрать виды работ на Привокзальной площади.

Предоставлено 12 вариантов ответа:
  • ремонт дорог и тротуаров;
  • клумбы;
  • освещение;
  • зона отдыха;
  • парковки;
  • организация экспозиционного пространства;
  • устройство крытой автостанции;
  • организация сквера;
  • лавочки;
  • организация пешеходной зоны;
  • малые архитектурные формы;
  • фонтан.

Приоритет будет отдан тем видам работ, которые наберут больше баллов.

Проголосовать можно в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, на сайте городской администрации, а также при помощи бумажных бюллетеней в торговых центрах «Семья», «Сити», «Восток», учебных заведениях, Физкультурно-оздоровительном комплексе и Гусевском МФЦ.

Опрос продлится 10 дней.
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