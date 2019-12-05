Городская администрация предлагает выбрать, чему отдать приоритет при реконструкции привокзальной площади

Теперь предстоит выбрать виды работ на Привокзальной площади.
Предоставлено 12 вариантов ответа:
- ремонт дорог и тротуаров;
- клумбы;
- освещение;
- зона отдыха;
- парковки;
- организация экспозиционного пространства;
- устройство крытой автостанции;
- организация сквера;
- лавочки;
- организация пешеходной зоны;
- малые архитектурные формы;
- фонтан.
Приоритет будет отдан тем видам работ, которые наберут больше баллов.
Проголосовать можно в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, на сайте городской администрации, а также при помощи бумажных бюллетеней в торговых центрах «Семья», «Сити», «Восток», учебных заведениях, Физкультурно-оздоровительном комплексе и Гусевском МФЦ.
Опрос продлится 10 дней.