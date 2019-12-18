Завершено голосование по выбору видов работ на Привокзальной площади

В голосовании приняло участие 3584 человека. Из 12 позиций наибольшее количество голосов отдано за:
- ремонт дорог и тротуаров — 24%;
- освещение — 15%;
- парковки — 14%;
- устройство крытой автостанции — 13%;
- создание экспозиционного пространства — 11%;
- малые архитектурные формы — 9%;
- зону отдыха — 5%;
- организацию пешеходной зоны — 4%.
Результат — сводные данные опросов, которые проводились на официальном сайте администрации, в социальных сетях и бумажных бюллетенях.
Сейчас администрацией готовится концепция проекта по обновлению Привокзальной площади и необходимая конкурсная документация.