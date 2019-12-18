ремонт дорог и тротуаров — 24%;



освещение — 15%;



парковки — 14%;



устройство крытой автостанции — 13%;



создание экспозиционного пространства — 11%;



малые архитектурные формы — 9%;



зону отдыха — 5%;



организацию пешеходной зоны — 4%.



Завершено голосование по выбору видов работ на Привокзальной площади в рамках проекта «Город встречает гостей» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.В голосовании приняло участие 3584 человека. Из 12 позиций наибольшее количество голосов отдано за:Результат — сводные данные опросов, которые проводились на официальном сайте администрации, в социальных сетях и бумажных бюллетенях.Сейчас администрацией готовится концепция проекта по обновлению Привокзальной площади и необходимая конкурсная документация.