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Завершено голосование по выбору видов работ на Привокзальной площади

18 декабря 2019, 12:10
Завершено голосование по выбору видов работ на Привокзальной площади
Завершено голосование по выбору видов работ на Привокзальной площади в рамках проекта «Город встречает гостей» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В голосовании приняло участие 3584 человека. Из 12 позиций наибольшее количество голосов отдано за:

  • ремонт дорог и тротуаров — 24%;
  • освещение — 15%;
  • парковки — 14%;
  • устройство крытой автостанции — 13%;
  • создание экспозиционного пространства — 11%;
  • малые архитектурные формы — 9%;
  • зону отдыха — 5%;
  • организацию пешеходной зоны — 4%.

Результат — сводные данные опросов, которые проводились на официальном сайте администрации, в социальных сетях и бумажных бюллетенях.

Сейчас администрацией готовится концепция проекта по обновлению Привокзальной площади и необходимая конкурсная документация.
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# 1Аркадий
что то не вижу позиции - кресты
их же теперь так любит наша власть
Сегодня, 12:12   ЦитироватьОтветить
131
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# 2Гость Иван
Аркадий,
Вот вот. Самый главный в центре города с четырёх сторон, погост какой-то. Кто на стеллу придумал такие кресты повесить, ума не приложу. Неужели нельзя было за образец взять хотя бы как на куполах храма, ажурные, с вензелями, а не эти, как на временном погребении, до установления нормальной могильной плиты. 
Сегодня, 13:11   ЦитироватьОтветить
211
т
# 3тупой
Помню, Задоронов юморил: «Ну тупые…». Я даже знаю про кого это. Это не про них. В Гусеве нет нормальной стоматологии. Вам в день, на сорокатысячный город  выдают по ОДНОМУ талону на лечение зубов. «Не тупые» люди давно бы расшили штат стоматологии и было бы три ( четыре) зубных техника, что бы люди с часу ночи не занимали  очередь перед стоматологией и не жгли по ночам костров, как первобытные аборигены. А что творится в городе в поликлинике. Та же картина. Нет врачей, нет среднего персонала. И те же очереди за талоном с глубокой ночи.  Зато «не тупые» люди истратили бюджетные ( читай народные) деньги на тот позор, что творится в центре города, испоганили всю центральную  площадь, обогатили кучку носорогов за наш счёт. И типа «Русская победа спасла Париж». А парижане в курсе, что вы их спасли?. Да им глубоко п@срать на вашу победу. Парижане свои проблемы решают сами. Теперь наши денежки кто то освоит, делая убогий ремонт на привокзальной площади. «Ну тупые, ну тупые» (цитата) Не ту страну назвали Гондурасом. 
Сегодня, 19:30   ЦитироватьОтветить
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# 4Гость Марина
Думается,что это федеральные программы на благоустройство городов, в которых участвует администрация. А не расход местного бюджета. Поэтому грязь лить и все остальные упрёки здесь не к месту. А если деньги выделяются по программе, то их нельзя тратить ни на что другое. Если это так. И проблемы поликлиники при этом не решат. Если это именно целевые деньги, то администрации лучше об этом здесь рассказать, чтобы не было домыслов и гаданий на кофейной гуще.  Прямого и косвенно го отношения к администрации не имею, а то полетят и в меня булыжники))) 
Сегодня, 20:03   ЦитироватьОтветить
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# 5тупой
Гость Марина,
Это не про частный случай. Это про всех жуликов и воров. Медицину оптимизируют не только в Гусеве. В Москве тоже не хватает врачей, и там тоже плитку уже по третьему и четвертому разу успели везде переложить. Как сказал сантехник дядя Ваня: "Вся система сгнила. Нужно менять всю систему."
Сегодня, 20:23   ЦитироватьОтветить
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