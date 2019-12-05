В детском саду № 11 открылся кабинет познавательного развития «СтартУм»

В МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребёнка» состоялось открытие кабинета познавательного развития «СтартУм». На открытие были приглашены начальник Управления образования администрации МО «Гусевский городской округ» Бутрим Т. Н., методист ИМЦ Кожемякина Г. В., депутат окружного Совета Каюков С. Г. и член Наблюдательного совета детского сада Янчевская В.Б.Кабинет оснащен современным оборудованием: LEGO, LEGO WeDu, LEGO-шестеренки, программируемый мини-робот Вее-Воt, STEM — Набор «Робомышь», микроскоп Bresser, мультстудия «Я творю мир», говорящие ручки «Знаток», конструктор UARO и др.Кабинет познавательного развития «СтартУм» необходим для повышения образовательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды детского сада. Занятия с инновационным оборудованием дадут педагогам новые возможности в работе и в реализации целей STEM-образования: развития интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество детей дошкольного возраста.