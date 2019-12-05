Студия ногтевого сервиса Студия ногтевого сервиса
Главная / Новости / Общество / В детском саду № 11 открылся кабинет познавательного развития «СтартУм»
Информационный сайт города Гусева

В детском саду № 11 открылся кабинет познавательного развития «СтартУм»

5 декабря 2019, 13:00
В детском саду № 11 открылся кабинет познавательного развития «СтартУм»
В МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребёнка» состоялось открытие кабинета познавательного развития «СтартУм». На открытие были приглашены начальник Управления образования администрации МО «Гусевский городской округ» Бутрим Т. Н., методист ИМЦ Кожемякина Г. В., депутат окружного Совета Каюков С. Г. и член Наблюдательного совета детского сада Янчевская В.Б.

Кабинет оснащен современным оборудованием: LEGO, LEGO WeDu, LEGO-шестеренки, программируемый мини-робот Вее-Воt, STEM — Набор «Робомышь», микроскоп Bresser, мультстудия «Я творю мир», говорящие ручки «Знаток», конструктор UARO и др.

Кабинет познавательного развития «СтартУм» необходим для повышения образовательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды детского сада. Занятия с инновационным оборудованием дадут педагогам новые возможности в работе и в реализации целей STEM-образования: развития интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество детей дошкольного возраста.
Другие новости по теме
Четыре Гусевских дошкольных учреждения прошли заочный этап конкурса «Балтийские звёздочки науки»Четыре Гусевских дошкольных учреждения прошли заочный этап конкурса «Балтийские звёздочки науки»В детском саду №11 прошел муниципальный Рождественский фестиваль «Сияние Звезды-2018»В детском саду №11 прошел муниципальный Рождественский фестиваль «Сияние Звезды-2018»Информация для родителей желающих отдать ребёнка в детский садИнформация для родителей желающих отдать ребёнка в детский садДетский сад № 11 отметил 45-летие со дня основанияДетский сад № 11 отметил 45-летие со дня основания
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»