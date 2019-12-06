Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Главная / Новости / Общество / Власти региона выплатят крупному свинокомплексу 70 млн рублей за убытки от вспышки АЧС
Информационный сайт города Гусева

Власти региона выплатят крупному свинокомплексу 70 млн рублей за убытки от вспышки АЧС

6 декабря 2019, 14:32
Власти региона выплатят крупному свинокомплексу 70 млн рублей за убытки от вспышки АЧС
Региональные власти выплатят «Прибалтийской мясной компании три» 70 миллионов рублей в качестве компенсации за уничтожение свиней при вспышке АЧС. Соответствующее постановление за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.

Как рассказывает Калининград.Ru, Минсельхоз направит 70 миллионов в качестве субсидии Областной станции по борьбе с болезнями животных. Организация, в свою очередь, должна до 20 декабря перевести деньги «Прибалтийской мясной компании три».

Вспышка АЧС произошла на свиноводческих фермах предприятия в посёлках Кубановка и Красногорское Гусевского округа в августе 2019 года. Тогда власти ввели карантин и распорядились уничтожить животных в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне.
Другие новости по теме
Власти выплатят компенсацию фермерам, понёсшим убытки из-за АЧСВласти выплатят компенсацию фермерам, понёсшим убытки из-за АЧСКарантин по АЧС на «Прибалтийской мясной компании три» продлён на полгодаКарантин по АЧС на «Прибалтийской мясной компании три» продлён на полгодаРегиональные власти помогут «Прибалтийской мясной компании» восстановить производство после вспышки АЧСРегиональные власти помогут «Прибалтийской мясной компании» восстановить производство после вспышки АЧСНа свинокомплексе «Прибалтийской мясной компании» под Гусевом введён карантин по АЧСНа свинокомплексе «Прибалтийской мясной компании» под Гусевом введён карантин по АЧС
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»