Региональные власти выплатят «Прибалтийской мясной компании три» 70 миллионов рублей в качестве компенсации за уничтожение свиней при вспышке АЧС. Соответствующее постановление за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.
Как рассказывает Калининград.Ru, Минсельхоз направит 70 миллионов в качестве субсидии Областной станции по борьбе с болезнями животных. Организация, в свою очередь, должна до 20 декабря перевести деньги «Прибалтийской мясной компании три».
Вспышка АЧС произошла на свиноводческих фермах предприятия в посёлках Кубановка и Красногорское Гусевского округа в августе 2019 года. Тогда власти ввели карантин и распорядились уничтожить животных в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне.
Власти региона выплатят крупному свинокомплексу 70 млн рублей за убытки от вспышки АЧС
6 декабря 2019, 14:32