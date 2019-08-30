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Информационный сайт города Гусева

Власти выплатят компенсацию фермерам, понёсшим убытки из-за АЧС

30 августа 2019, 13:25
Власти выплатят компенсацию фермерам, понёсшим убытки из-за АЧС
Власти Калининградской области выплатят компенсацию фермерам и предпринимателям, понесшим убытки из-за африканской чумы свиней. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, за изъятие животных у граждан и юрлиц правительство региона возместит им по 85 рублей за 1 кг. В случае изъятия продукции, произведенной из свинины, компенсация составит 159 рублей за килограмм, субпродуктов — 45 рублей за килограмм.

Право на получение субсидий имеют производители, ведущие хозяйственную деятельность на территории, где введен карантин. Претендовать на выплаты из областного бюджета смогут ООО «Прибалтийская мясная компания три», а также фермеры в Гусевском городском округе.

В Гусевском округе обнаружены несколько очагов африканской чумы свиней, установлен карантин. Ограничения введены до 27 сентября.
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# 1Пипец
Страховку получит так ещё и компенсацию.  А люди которые пострадали из за ваших действии копейки получили су... 
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