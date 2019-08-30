Власти Калининградской области выплатят компенсацию фермерам и предпринимателям, понесшим убытки из-за африканской чумы свиней. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, за изъятие животных у граждан и юрлиц правительство региона возместит им по 85 рублей за 1 кг. В случае изъятия продукции, произведенной из свинины, компенсация составит 159 рублей за килограмм, субпродуктов — 45 рублей за килограмм.
Право на получение субсидий имеют производители, ведущие хозяйственную деятельность на территории, где введен карантин. Претендовать на выплаты из областного бюджета смогут ООО «Прибалтийская мясная компания три», а также фермеры в Гусевском городском округе.
В Гусевском округе обнаружены несколько очагов африканской чумы свиней, установлен карантин. Ограничения введены до 27 сентября.
Власти выплатят компенсацию фермерам, понёсшим убытки из-за АЧС
30 августа 2019, 13:25