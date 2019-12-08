В городском ДК отпраздновали День добровольца

7 декабря в Городском доме культуры города Гусева прошли мероприятия, посвященные Дню добровольца. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Собрались люди, которых объединила энергия, интерес к жизни, желание делать мир лучше и для которых волонтариат стал неотъемлемой частью повседневности. Добровольцескую работу и мероприятия, которые они проводят, всегда делают от доброго сердца и открытой души.
С приветственным словом к гусевским добровольцам и всем присутствующим обратился глава муниципального образования, председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов. В зале — представители администрации, некоммерческих организаций, жители города.
В рамках программы мероприятий состоялся концерт «Делись добром!» в поддержку Благотворительного центра «Верю в чудо» для сбора средств на лечение Златы Баленко, «FRЕЕмаркет» — благотворительная ярмарка для всех жителей города, праздничная дискотека для волонтеров.
На торжественном мероприятии прошло вручение памятных грамот и благодарственных писем представителям добровольческого движения Гусевского городского округа: активным участникам Подростково-молодежного клуба города Гусева, волонтерам Победы, волонтерам «Технополиса GS».
Ребята показали несколько видеороликов о своей деятельности, о добровольчестве, его возможностях и значении для жителей.
Еще раз поздравляем активных, целеустремленных и бескорыстных волонтеров Гусевского городского округа с Днем добровольца!