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В городском ДК отпраздновали День добровольца

8 декабря 2019, 13:52
В городском ДК отпраздновали День добровольца
7 декабря в Городском доме культуры города Гусева прошли мероприятия, посвященные Дню добровольца. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Собрались люди, которых объединила энергия, интерес к жизни, желание делать мир лучше и для которых волонтариат стал неотъемлемой частью повседневности. Добровольцескую работу и мероприятия, которые они проводят, всегда делают от доброго сердца и открытой души.

С приветственным словом к гусевским добровольцам и всем присутствующим обратился глава муниципального образования, председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов. В зале — представители администрации, некоммерческих организаций, жители города.

В рамках программы мероприятий состоялся концерт «Делись добром!» в поддержку Благотворительного центра «Верю в чудо» для сбора средств на лечение Златы Баленко, «FRЕЕмаркет» — благотворительная ярмарка для всех жителей города, праздничная дискотека для волонтеров.

На торжественном мероприятии прошло вручение памятных грамот и благодарственных писем представителям добровольческого движения Гусевского городского округа: активным участникам Подростково-молодежного клуба города Гусева, волонтерам Победы, волонтерам «Технополиса GS».

Ребята показали несколько видеороликов о своей деятельности, о добровольчестве, его возможностях и значении для жителей.

Еще раз поздравляем активных, целеустремленных и бескорыстных волонтеров Гусевского городского округа с Днем добровольца!
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