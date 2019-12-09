О героическом сержанте Утигенове

Не так давно на электронный адрес редакции газеты пришло письмо: «Приветствую Вас, уважаемые господа! Будьте добры, несколько слов о сержанте Утегенове, в честь которого названа одна из улиц Вашего замечательного города. Кто он? Место рождения? Известна ли часть, в которой воевал. Краткая история присвоения этого названия улице. Откуда на мемориальной доске фотография воина? Никакой открытой информации на порталах МО России об этом воине не нашел. Заранее благодарен». С уважением, Андрей Иванов, краевед.В нашем славном городе немало улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, юбилей Победы которой наша страна и все прогрессивное человечество будет отмечать 9 мая следующего года. Поэтому мы решили на страницах нашей газеты рассказать обо всех, кто увековечен в названиях улиц нашего города. А начнем с Раимбая Утигенова. Да, именно так звали нашего героя. О чем свидетельствует справка из Гусевского историко-краеведческого музея.«Гвардии старший сержант Утигенов (Утегенов, Утюгенов) Раимбай (Реймбай, Реимбай), (1906 г.-17.01.1945 г.). В связи с разным произношением узбекской фамилии, допущены ошибки в ее написании, но речь идет об одном и том же человеке (достоверность имени и фамилии подтверждает наградной лист и приказ о награждении: имя — Раимбай, фамилия — Утигенов). Место рождения Узбекская ССР, Каракалпакская АССР, Кунградский р-н, 9 а/с, к/з Стаханов. Последнее место службы: 164-й гвардейский стрелковый ордена Суворова полк 55-я гвардейская стрелковая Иркутско-Пинская орденов Ленина и Октябрьской Революции трижды Краснознамённая ордена Суворова 2-й степени дивизия имени Верховного Совета РСФСР. Награжден орденом Славы III степени за участие в октябрьской наступательной операции 1944 года, на подступах к городу Гумбиннену».Орден гвардии старший сержант получил за то, что вывел из окружения своих сослуживцев. «В ночь с 26 на 27 октября 1944 года, у господского двора Гуддин, 20 немецких автоматчиков обнаружили 2 расчета противотанковых ружей (ПТР) 1 стрелкового батальона, пытаясь захватить их в плен, зайдя к противнику с тыла, Утигенов, забросал немцев гранатами и автоматным огнем уничтожил 12 вражеских солдат, таким образом вывел из окружения расчет и ПТР».Также Раимбай Утигенов награжден Орденом Отечественной войны I степени при прорыве обороны в Восточной Пруссии у города Гумбиннена 13–17 января 1945 года.Как написано в наградном листе, гвардии старший сержант «показал образцы мужества и отваги, умело руководя взводом, стремительным рывком ворвался во вражескую траншею и уничтожил 7 немцев. 17 января 1945 при наступлении на населенный пункт Кляйн Байчен, первым ворвался в поселок, увлекая за собой остальных бойцов на продвижение вперед. В жестоком бою истребил 9 немецких солдат, 1 офицера и пал смертью храбрых».Захоронен в Братской могиле советских воинов, что расположена на улице Ю. Смирнова. На мемориальной плите братской могилы фамилия — Утегенов, указана через «е», также, как и улица в городе Гусеве, которая носит имя сержанта Утегенова, такое написание возможно из-за неправильного указания в нескольких источниках.Здесь стоит отметить, что переименование улицы связано с историческими обстоятельствами: улица Сержанта Утегенова (ранее Тракенненштрассе) идет в направлении бывшего господского двора Гуддин и населенного пункта Кляйн Байчен, где и были совершены подвиги гвардии старшим сержантом Раимбаем Утигеновым.Также в справке из гусевского музея отмечено, что в отношении фактов установки названия улицы и установки мемориальной доски Гусевский музей данными не располагает. Справка была подготовлена на основании информации ОБД «Мемориал» (электронный информационный источник МОРФ) и электронного банка документов «Подвиг народа в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.»