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Информационный сайт города Гусева

О героическом сержанте Утигенове

9 декабря 2019, 13:54
Фотография с церемонии зажжения Вечного огня у братской могилы советских воинов на улице Юрия Смирнова, где захоронен Утигенов.
Не так давно на электронный адрес редакции газеты пришло письмо: «Приветствую Вас, уважаемые господа! Будьте добры, несколько слов о сержанте Утегенове, в честь которого названа одна из улиц Вашего замечательного города. Кто он? Место рождения? Известна ли часть, в которой воевал. Краткая история присвоения этого названия улице. Откуда на мемориальной доске фотография воина? Никакой открытой информации на порталах МО России об этом воине не нашел. Заранее благодарен». С уважением, Андрей Иванов, краевед.
В нашем славном городе немало улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, юбилей Победы которой наша страна и все прогрессивное человечество будет отмечать 9 мая следующего года. Поэтому мы решили на страницах нашей газеты рассказать обо всех, кто увековечен в названиях улиц нашего города. А начнем с Раимбая Утигенова. Да, именно так звали нашего героя. О чем свидетельствует справка из Гусевского историко-краеведческого музея.

«Гвардии старший сержант Утигенов (Утегенов, Утюгенов) Раимбай (Реймбай, Реимбай), (1906 г.-17.01.1945 г.). В связи с разным произношением узбекской фамилии, допущены ошибки в ее написании, но речь идет об одном и том же человеке (достоверность имени и фамилии подтверждает наградной лист и приказ о награждении: имя — Раимбай, фамилия — Утигенов). Место рождения Узбекская ССР, Каракалпакская АССР, Кунградский р-н, 9 а/с, к/з Стаханов. Последнее место службы: 164-й гвардейский стрелковый ордена Суворова полк 55-я гвардейская стрелковая Иркутско-Пинская орденов Ленина и Октябрьской Революции трижды Краснознамённая ордена Суворова 2-й степени дивизия имени Верховного Совета РСФСР. Награжден орденом Славы III степени за участие в октябрьской наступательной операции 1944 года, на подступах к городу Гумбиннену».

Наградной лист Утигенова на получение ордена Славы III степени
Наградной лист Утигенова на получение ордена Славы III степени.

Орден гвардии старший сержант получил за то, что вывел из окружения своих сослуживцев. «В ночь с 26 на 27 октября 1944 года, у господского двора Гуддин, 20 немецких автоматчиков обнаружили 2 расчета противотанковых ружей (ПТР) 1 стрелкового батальона, пытаясь захватить их в плен, зайдя к противнику с тыла, Утигенов, забросал немцев гранатами и автоматным огнем уничтожил 12 вражеских солдат, таким образом вывел из окружения расчет и ПТР».

Также Раимбай Утигенов награжден Орденом Отечественной войны I степени при прорыве обороны в Восточной Пруссии у города Гумбиннена 13–17 января 1945 года.

Наградной лист Утигенова на получение ордена Отечественной войны I степени
Наградной лист Утигенова на получение ордена Отечественной войны I степени.

Как написано в наградном листе, гвардии старший сержант «показал образцы мужества и отваги, умело руководя взводом, стремительным рывком ворвался во вражескую траншею и уничтожил 7 немцев. 17 января 1945 при наступлении на населенный пункт Кляйн Байчен, первым ворвался в поселок, увлекая за собой остальных бойцов на продвижение вперед. В жестоком бою истребил 9 немецких солдат, 1 офицера и пал смертью храбрых».

Захоронен в Братской могиле советских воинов, что расположена на улице Ю. Смирнова. На мемориальной плите братской могилы фамилия — Утегенов, указана через «е», также, как и улица в городе Гусеве, которая носит имя сержанта Утегенова, такое написание возможно из-за неправильного указания в нескольких источниках.

Мемориальная плита братской могилы на улице Юрия Смирнова с фамилиями павших воинов
Мемориальная плита братской могилы на улице Юрия Смирнова с фамилиями павших воинов.

Здесь стоит отметить, что переименование улицы связано с историческими обстоятельствами: улица Сержанта Утегенова (ранее Тракенненштрассе) идет в направлении бывшего господского двора Гуддин и населенного пункта Кляйн Байчен, где и были совершены подвиги гвардии старшим сержантом Раимбаем Утигеновым.

Также в справке из гусевского музея отмечено, что в отношении фактов установки названия улицы и установки мемориальной доски Гусевский музей данными не располагает. Справка была подготовлена на основании информации ОБД «Мемориал» (электронный информационный источник МОРФ) и электронного банка документов «Подвиг народа в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.»
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Г
# 1Гусевский-Вестник
Помню было дело ,поднимали вопрос о правильности написания фамилии героя,даже мемориальную доску пришлось менять,У вас в тексте несколько раз встречаются разночтения в написание Утегенов или Утигенов,это нужно исправить!
Сегодня, 14:14   ЦитироватьОтветить
30
Г
# 2Гость Олег
Гусевский-Вестник,теперь как исправить,то Улицу же не переименуешь? в данном случаи главное память!

Сегодня, 14:20   ЦитироватьОтветить
30
О
# 3Остервенелая выхухоль
Гость Олег,
Получается улицу  назвали Утенонова, а правильно фамилия пишется УтИгенов?
Сегодня, 17:14   ЦитироватьОтветить
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