В Гусеве, чтобы попасть к врачу, люди занимают очередь в регистратуру с ночи

Жители Гусева приходят к поликлинике ещё до её открытия. Талонов на всех не хватает. Записаться на приём по телефону или через интернет не всегда получается.Семь утра. До открытия поликлиники в Гусеве ещё полчаса, но люди уже занимают места в регистратуру. Говорят, если прийти аккурат к открытию поликлиники или немного позже, то не факт, что получится взять талончик к специалисту. И такая ситуация уже не одень день.Колл-центр принимает более двух сотен звонков в день, большинство из них приходятся именно на утренние часы.Двери поликлиники открываются на 10 минут раньше, чем указано в расписании. Людей встречает администратор.И это на целый город. То есть, кому-то придётся ещё раз вставать ранним утром. Правда, в экстренных случаях можно обратиться в кабинет неотложной помощи.А ещё люди жалуются на то, что график работы врачей такой, что приходится отпрашиваться с работы.В Гусевской больнице сейчас приём ведёт один хирург, а должно быть два. Из десяти терапевтов по штату, в поликлинике всего пять.Нехватка специалистов осложняет работу всей системы. Кадровый вопрос намерены отчасти решить за счёт привлечения врачей из других регионов, но добиться результата быстро получится едва ли.