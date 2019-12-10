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В Гусеве, чтобы попасть к врачу, люди занимают очередь в регистратуру с ночи

10 декабря 2019, 19:10
В Гусеве, чтобы попасть к врачу, люди занимают очередь в регистратуру с ночи
Жители Гусева приходят к поликлинике ещё до её открытия. Талонов на всех не хватает. Записаться на приём по телефону или через интернет не всегда получается.

Семь утра. До открытия поликлиники в Гусеве ещё полчаса, но люди уже занимают места в регистратуру. Говорят, если прийти аккурат к открытию поликлиники или немного позже, то не факт, что получится взять талончик к специалисту. И такая ситуация уже не одень день.

Геннадий Стригунов, житель Гусева:
— Я прихожу сюда уже третий раз. Два раза приходил талонов — нет. Ни к окулисту, ни к лору.

Светлана Чубукова, жительница Гусева:
— К невропатологу попасть не можем. Я прихожу часто и прихожу рано, чтобы достать талон, уже несколько лет такая ситуация.

Тамара Унишкова, жительница Гусева:
— Тяжело с талонами и к терапевту тяжело попасть, и к другим врачам, либо надо звонить и не всякий раз попадёшь по звонку.

Колл-центр принимает более двух сотен звонков в день, большинство из них приходятся именно на утренние часы.

Анна Юнусова, администратор колл-центра:
— Мы просто вносим в систему «БАРС» на места, где есть, к специалистам. Делаем, что и регистратура через портал Госуслуги.

Двери поликлиники открываются на 10 минут раньше, чем указано в расписании. Людей встречает администратор.

И это на целый город. То есть, кому-то придётся ещё раз вставать ранним утром. Правда, в экстренных случаях можно обратиться в кабинет неотложной помощи.

Лариса Маричева, администратор регистратуры:
— Если человек чувствует себя плохо, высокое давление, беспокоит сердце, высокая температура, то ему сюда, в кабинет 109.

А ещё люди жалуются на то, что график работы врачей такой, что приходится отпрашиваться с работы.

Татьяна Афанасенко, жительница Гусева:
— У нас после обеда хирург не принимает, а рентген работает до пяти часов. Может как-то организовать для работающих людей послеобеденный приём, вечерний.

В Гусевской больнице сейчас приём ведёт один хирург, а должно быть два. Из десяти терапевтов по штату, в поликлинике всего пять.

Нехватка специалистов осложняет работу всей системы. Кадровый вопрос намерены отчасти решить за счёт привлечения врачей из других регионов, но добиться результата быстро получится едва ли.
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# 1Протуберанец
Все деньги ушли на "конверты" и магниты на холодильник. Всего месяц назад на этом ресурсе так красиво рассказывали об услуге, которая идёт к человеку, там даже главврач фигурировал. Ну и где она, эта услуга, позорники, какой-то феодализм, очередь занимать с ночи. 
Сегодня, 19:30   ЦитироватьОтветить
30
В
# 2Весёлый бобр
Зато площадь огонь, и вокзал зашибись будет, а людишки не в счёт.... 
Сегодня, 20:24   ЦитироватьОтветить
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