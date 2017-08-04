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Активисты ОНФ оценили качество услуг в поликлиниках Калининградской области

4 август 2017, 18:27
Активисты ОНФ оценили качество услуг в поликлиниках Калининградской области
Представители калининградского отделения Общероссийского народного фронта в рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества» провели мониторинг доступности и качества оказания медицинских услуг в поликлиниках пяти районных центров: Черняховска, Гусева, Нестерова, Краснознаменска и Славска. Общественники опросили пациентов, пользующихся услугами этих медучреждений. Об этом сегодня сообщили на сайте Общероссийского народного фронта.

Общая проблема для всех поликлиник, где побывали активисты ОНФ – нехватка врачей. Из-за этого пациентам трудно записаться на прием к врачу как через интернет, так и в регистратуре. Жители Гусева, чтобы попасть к терапевту, занимают очередь у поликлиники в 4 часа утра, а к стоматологу – накануне вечером. И, по их словам, могут не получить талон в день обращения. В Славске проблемы с записью не только к врачам, но и на прохождение бесплатного медосмотра. В Черняховске 1 августа велась запись на прием к хирургу только на 19 августа и позже. В Краснознаменске в день рейда ОНФ шел одновременный прием хирурга, лора и онколога, который вел один врач.

Многие пациенты отметили, что врачи в случае необходимости идут навстречу и принимают без записи и талонов. Так, в Нестеровской поликлинике стараются принимать всех в день обращения, но это создает большую нагрузку на врачей. В этом медучреждении по штату должно быть четыре терапевта, а физически нет ни одного, прием ведет заместитель главного врача.

В беседе с активистами ОНФ главные врачи поликлиник отметили, что самостоятельно пытаются решать кадровые проблемы, приглашая специалистов из других регионов. И желающие приехать есть. Но администрации муниципальных образований не всегда могут обеспечить их жильем.

Еще одна выявленная общественниками проблема касается обеспеченности лекарствами. Пациенты из Краснознаменска рассказали, что не могут получить инсулин больше трех недель, а в стационаре районной больницы больных лечат их же лекарствами. Долго приходится ожидать бесплатных лекарств жителям Нестерова и Черняховска.

В некоторых медучреждениях слабо налажена маршрутизация пациентов. Например, в Гусеве, чтобы сдать анализы, нужно отстоять очередь к терапевту, потом очередь в кабинет доврачебной помощи и только затем идти на забор анализов.

«В ходе рейда мы также оценивали комфортность условий пребывания в поликлиниках в том числе и для инвалидов и маломобильных групп граждан. Только в Гусеве поликлиника соответствует требованиям программы «Доступная среда». В остальных медицинских учреждениях с этим существуют проблемы. По словам главврачей, сметы на это составлены, ждут финансовых средств. В целом нужно отметить, что условия пребывания в поликлиниках хорошие, сделан современный ремонт, оборудованы места ожидания», – рассказал эксперт регионального отделения ОНФ в Калининградской области Роман Аранин.

Информацию, полученную в ходе рейда, активисты ОНФ направят в региональное министерство здравоохранения. Системные проблемы представители Народного фронта озвучат на заседании региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» с приглашением представителей профильных структур правительства региона и руководителей медучреждений.
Теги: больница
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Гость Alex12cm
# 1Гость Alex12cm
Все эти проблемы стоят нерешенными уже даже не годами, а десятилетиями...
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