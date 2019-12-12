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Информационный сайт города Гусева

Житель Гусева занял второе место в областном лирико-патриотическом конкурсе

12 декабря 2019, 12:40
В литературном объединении, созданном при Центральной библиотеке города, хорошая новость! Член Гусев-ЛИТО Михаил Трошин занял 2-е место во Втором областном лирико-патриотическом конкурсе имени А. А. Лунина «Ни Отечества, ни отчества мне другого не захочется…».

Победитель награждён дипломом конкурса и в подарок получил книгу калининградского писателя А. Кропоткина «Калининград 70».

Ранее стихи молодого поэта опубликовывали в литературном журнале «Балтика, Калининград», в сборнике стихов и прозаических произведений «Вдохновлённые Балтикой», в газете «Городской объектив». С его творчеством знакомы читатели Гусева, Черняховска и Калининграда, где он выступал на литературных мероприятиях.

Поздравляем Михаила с победой на конкурсе, желаем ему творческих успехов и вдохновения.
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