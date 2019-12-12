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Информационный сайт города Гусева

Роспотребнадзор проверил качество воды в родниках Калининградской области

12 декабря 2019, 13:34
Роспотребнадзор проверил качество воды в родниках Калининградской области
Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области организован мониторинговый контроль качества воды из 15-ти родников, наиболее массово используемых населением Калининградской области:

в Калининграде
  • в районе второго эстакадного моста;
  • в районе ул. Аллея Чемпионов — наб. Генерала Карбышева;
  • в районе Певческого поля;
  • в районе пос. Космодемьянский (Балтийское шоссе);
  • в пос. Малое Борисово.

в Светловском городском округе
  • между п. Люблино и п. Черепаново.

В Зеленоградском районе
  • пос. Кумачево;
  • в пос. Зеленый Гай;
  • в пос. Ольшанка;
  • в пос. Мельниково.

в посёлоке городского типа Янтарный
  • в пос. Синявино.

в Гурьевом районе
  • в пос. Малиновка.

в Гвардейском районе
  • в пос. Забарье.

в Гусевском раоне
  • в пос. Фурманово.

в Нестеровском районе
  • в пос. Краснолесье.

Всего исследовано 60 проб на органолептические, физико-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Выявлено микробиологическое загрязнение воды в родниках, расположенных в районе Певческого поля (Калининград), в пос. Кумачево и пос. Мельниково (Зеленоградский район), в пос. Фурманово (Гусевский район). Употребление такой воды опасно в плане возможности различных инфекционных заболеваний.

В воде родников, расположенных в районе Певческого поля и пос. Космодемьянского, установлено превышение нормативов по мутности, цветности и содержанию железа.

Управление обращает внимание, что родники характеризуются непостоянным качеством воды, не осуществляется очистка и дезинфекция устья родника и каптажа, отсутствует информация о водоносных горизонтах и источниках питания родников, не обеспечивается их защита от антропогенного воздействия.

Родники не следует рассматривать в качестве источника питьевого водоснабжения.
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Ж
# 1Житель Гусева
Вы в квартирах в Гусеве проверьте. Такое гавно течет с крана от Водоканала.
Сегодня, 13:41   ЦитироватьОтветить
171
М
# 2Миша
Житель Гусева,
не знаю как у Вас, но я  во вторник первый раз за пятнадцать лет решил почистить бойлер, открыл тряпочкой протёр и закрыл. Бойлер не выключается (в работе), каждый день пользуюсь.
Водопровод с водоканала, живу недалеко от центральной магистрали водопроводной.

 
Сегодня, 14:18   ЦитироватьОтветить
117
Г
# 3Гоголь
Цитата: Миша
Житель Гусева,
не знаю как у Вас, но я  во вторник первый раз за пятнадцать лет решил почистить бойлер, открыл тряпочкой протёр и закрыл. Бойлер не выключается (в работе), каждый день пользуюсь.
Водопровод с водоканала, живу недалеко от центральной магистрали водопроводной.

 
Ай не песди, дорогой! Фото в студию!
Сегодня, 15:46   ЦитироватьОтветить
120
Я
# 4Я
На Суворова земля уже из крана идет...попробуй не заплати за такое гавно еще и пени насчитывают уроды...
Сегодня, 16:47   ЦитироватьОтветить
50
В
# 5Водяной
Давно уже есть дикое желание раскошелиться, сделать анализ воды, нанять адвоката и подать в суд. Я понимаю, что может быть на выходе из водоканала вода относительно чистая, что трубы надо менять на улицах, но меняйте, либо устанавливайте и обслуживайте очистные установки в доме.
Картридж 10BB (магистральный толстый, 10 микрон) который по паспорту ресурс рассчитан до 120 кубов и ценник 500 руб, пробивает полностью и идёт серая вода через неделю и 1 куба воды!!! Это же пздц просто! Вода абсолютно не пригодна для приготовления пищи, приходится покупать бутилированную... даже после фильтрации сероводородом прёт как от свалки в Жаворонково.
Сегодня, 17:03   ЦитироватьОтветить
70
Г
# 6Гость Наталья
Цитата: Миша
Житель Гусева,
не знаю как у Вас, но я  во вторник первый раз за пятнадцать лет решил почистить бойлер, открыл тряпочкой протёр и закрыл. Бойлер не выключается (в работе), каждый день пользуюсь.
Водопровод с водоканала, живу недалеко от центральной магистрали водопроводной.

 
Миша, ты с какой страны?
Может тебе жена не всё рассказывает и ножи у тебя за 15 лет всё еще острые и точить не нужно.
Сегодня, 17:29   ЦитироватьОтветить
60
У
# 7Ульяновская обл.
Цитата: Миша
Житель Гусева,
не знаю как у Вас, но я  во вторник первый раз за пятнадцать лет решил почистить бойлер, открыл тряпочкой протёр и закрыл. Бойлер не выключается (в работе), каждый день пользуюсь.
Водопровод с водоканала, живу недалеко от центральной магистрали водопроводной.

 
Просто пока вас нет дома к вашей жене приходит сантехник,заодно и бойлер чистит joy 
Сегодня, 19:21   ЦитироватьОтветить
40
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