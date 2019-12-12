Роспотребнадзор проверил качество воды в родниках Калининградской области

в Калининграде
- в районе второго эстакадного моста;
- в районе ул. Аллея Чемпионов — наб. Генерала Карбышева;
- в районе Певческого поля;
- в районе пос. Космодемьянский (Балтийское шоссе);
- в пос. Малое Борисово.
в Светловском городском округе
- между п. Люблино и п. Черепаново.
В Зеленоградском районе
- пос. Кумачево;
- в пос. Зеленый Гай;
- в пос. Ольшанка;
- в пос. Мельниково.
в посёлоке городского типа Янтарный
- в пос. Синявино.
в Гурьевом районе
- в пос. Малиновка.
в Гвардейском районе
- в пос. Забарье.
в Гусевском раоне
- в пос. Фурманово.
в Нестеровском районе
- в пос. Краснолесье.
Всего исследовано 60 проб на органолептические, физико-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
Выявлено микробиологическое загрязнение воды в родниках, расположенных в районе Певческого поля (Калининград), в пос. Кумачево и пос. Мельниково (Зеленоградский район), в пос. Фурманово (Гусевский район). Употребление такой воды опасно в плане возможности различных инфекционных заболеваний.
В воде родников, расположенных в районе Певческого поля и пос. Космодемьянского, установлено превышение нормативов по мутности, цветности и содержанию железа.
Управление обращает внимание, что родники характеризуются непостоянным качеством воды, не осуществляется очистка и дезинфекция устья родника и каптажа, отсутствует информация о водоносных горизонтах и источниках питания родников, не обеспечивается их защита от антропогенного воздействия.
Родники не следует рассматривать в качестве источника питьевого водоснабжения.