Роспотребнадзор проверил качество воды в родниках Калининградской области

в районе второго эстакадного моста;



в районе ул. Аллея Чемпионов — наб. Генерала Карбышева;



в районе Певческого поля;



в районе пос. Космодемьянский (Балтийское шоссе);



в пос. Малое Борисово.



между п. Люблино и п. Черепаново.



пос. Кумачево;



в пос. Зеленый Гай;



в пос. Ольшанка;



в пос. Мельниково.



в пос. Синявино.



в пос. Малиновка.



в пос. Забарье.



в пос. Фурманово.



в пос. Краснолесье.



Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области организован мониторинговый контроль качества воды из 15-ти родников, наиболее массово используемых населением Калининградской области:Всего исследовано 60 проб на органолептические, физико-химические, микробиологические и паразитологические показатели.Выявлено микробиологическое загрязнение воды в родниках, расположенных в районе Певческого поля (Калининград), в пос. Кумачево и пос. Мельниково (Зеленоградский район), в пос. Фурманово (Гусевский район). Употребление такой воды опасно в плане возможности различных инфекционных заболеваний.В воде родников, расположенных в районе Певческого поля и пос. Космодемьянского, установлено превышение нормативов по мутности, цветности и содержанию железа.Управление обращает внимание, что родники характеризуются непостоянным качеством воды, не осуществляется очистка и дезинфекция устья родника и каптажа, отсутствует информация о водоносных горизонтах и источниках питания родников, не обеспечивается их защита от антропогенного воздействия.Родники не следует рассматривать в качестве источника питьевого водоснабжения.