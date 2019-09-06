Жительница Гусева через суд пытается взыскать компенсацию за некачественную воду из-под крана 6 сентября 2019, 15:08

В Гусевский городской суд обратилась местная жительница с иском к ОАО «Водоканал» о защите прав потребителей. В обоснование требований женщина указала, что с 2016 года в ее квартиру поставляется питьевая вода ненадлежащего качества. В воде видны хлопья, черные примеси, более того, при нагреве вода становится желтого цвета и имеет неприятный запах. На обращения по поводу качества поставляемой питьевой воды ресурсоснабжающей организацией никаких действий предпринято не было.



На основании обращения истицы в Управление Роспотребнадзора были взяты пробы воды, по результатам исследования установлено, что качество питьевой воды не соответствует требованиям санитарных норм и правил по физико-химическим показателям.



Истица полагает, что ответчик нарушил его права как потребителя. Просит обязать ответчика поставлять качественную питьевую воду, соответствующую всем нормам и правилам, произвести перерасчет оплаты коммунальной услуги с сентября 2016 года, а также возместить материальный ущерб в размере 1 900 рублей и взыскать компенсацию морального вреда — 40 000 рублей.



Судебное заседание назначено на 10 сентября 2019 года.