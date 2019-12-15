На сайте ВДвижении проходит голосование, где предлагается выбрать событие, которое имело социально значимый эффект для молодёжи нашего региона.
Участие гусевской команды КВН «Лето» в телепроекте «Детский КВН» попало в список мероприятий, которые принимают участие в голосовании.
Ребята просят поддержать их, проголосовав на сайте ВДвижении за команду КВН «Лето».
Голосование продлится до 17 декабря.
Команда КВН «Лето» создана в 2018 году и представляет Гусевский городской округ Калининградской области. В 2019 году стала победителем областной лиги юмора «Остров КВН», затем выиграла Калининградское представительство всероссийской юниор-лиги «Классная лига КВН» и попала в город Анапу, где стала единственной командой Калининградской области, прошедшей отбор на детское шоу талантов «Детский КВН» на канале СТС. Самому взрослому участнику команды — 13 лет, а самому младшему — 6 лет.
Гусевская команда КВН «Лето» просит поддержать их в голосовании «Событие года»
15 декабря 2019, 13:54