Гусевские волонтеры и активисты Маяковской ТЭС провели новогодний мастер-класс в социальном центре 16 декабря 2019, 12:35

13 декабря волонтеры Подростково-молодежного клуба, совместно с Молодежным активом Маяковской ТЭС провели мастер-класс «Новогоднее настроение» в Комплексном центре социального обслуживания населения.



Что делать, если Новый Год «на носу», а на улице ни намека на зимнюю сказку и никакого настроя на праздник? Правильно! Создавать новогоднее, праздничное настроение самостоятельно, как и делают это волонтеры!



Что для этого нужно? Закупить побольше шоколада, цветной бумаги, картона и клея (Отдельная благодарность за спонсорство Молодежному активу Маяковской ТЭС), запастись шутками и новогодними песнями и приступать к превращению обычных шоколадок в настоящие яркие, креативные новогодние подарки!



Время волонтеры и ребята с КЦСОН провели великолепно! Немного раскрасили серые, бесснежные будни, запасаюсь подарочками к Новому году.