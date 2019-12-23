Главная / Новости / Общество / В Липово на Центральной улице сделали освещение
Информационный сайт города Гусева

В Липово на Центральной улице сделали освещение

23 декабря 2019, 12:01
В Липово на Центральной улице сделали освещение Фотография для иллюстрации
На днях на страничку администрации в одно из социальных сетей обратилась жительница поселка Липово с просьбой отремонтировать освещение по улице Центральной.

«Промежуток от Водоканала до дома 2 по ул. Центральной нет освещения, машины несутся так, что хоть в канаву прыгай, да еще и фарами ослепляют. Водила плевать, что люди идут», — написала Яна Минкач.

Глава администрации Александр Китаев дал распоряжение управлению жилищно-коммунального хозяйства установить фонари. В кратчайшие сроки муниципальными службами фонари были установлены.

Благодарность от жителей поселка, тоже не заставила себя ждать. «От лица жителей поселка хочу сказать Вам спасибо за освещение», — написала Яна. Глава администрации в свою очередь поблагодарил сотрудников управления ЖКХ за слаженную командную работу.
Другие новости по теме
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке областиРепортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке областиЕвгений Михайлов покинул пост главы администрации города ГусеваЕвгений Михайлов покинул пост главы администрации города ГусеваПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеИтоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в ГусевИтоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев
В
# 1Валентина
Может и тротуар на пр.Ленина к ЦТС сделаете?
Сегодня, 13:47   ЦитироватьОтветить
00
Оставить комментарий
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»