В Липово на Центральной улице сделали освещение

«Промежуток от Водоканала до дома 2 по ул. Центральной нет освещения, машины несутся так, что хоть в канаву прыгай, да еще и фарами ослепляют. Водила плевать, что люди идут», — написала Яна Минкач.
Глава администрации Александр Китаев дал распоряжение управлению жилищно-коммунального хозяйства установить фонари. В кратчайшие сроки муниципальными службами фонари были установлены.
Благодарность от жителей поселка, тоже не заставила себя ждать. «От лица жителей поселка хочу сказать Вам спасибо за освещение», — написала Яна. Глава администрации в свою очередь поблагодарил сотрудников управления ЖКХ за слаженную командную работу.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»