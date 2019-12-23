Работница Гусевской ЦРБ получила звание «Лучшая старшая медицинская сестра»

Во вторник в Калининграде прошла ежегодная торжественная церемония подведения итогов регионального этапа конкурсов профессионального мастерства медицинских работников.Лучших медиков года поздравили заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов, министр здравоохранения области Александр Кравченко и его заместитель Наталия Берездовец, председатель постоянного комитета Калининградской областной Думы по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Лариса Швалкене, глава Калининграда Алексей Силанов, советник губернатора Татьяна Груничева.Участие в профессиональном состязании медработников, которое для врачей проводилось в семнадцатый раз, а для среднего персонала — в тринадцатый, приняли 83 сотрудника из 28 медицинских организаций со всего региона, среди которых были 39 врачей и 44 специалиста со средним медицинским образованием. Было 22 номинации: 15 врачебных и семь по среднему медперсоналу.— Очень приятно, что с каждым годом число претендентов на звание лучших возрастает. В этом году их уже около ста, — отметил заместитель председателя правительства региона Илья Баринов, обращаясь к виновникам торжества. — Это действительно не соревнование на бумаге, а реальная конкуренция. И мы видим, что число медиков — профессионалов своего дела, которые спасают жизни и здоровье людей, прививают им идею здорового образа жизни и профилактики заболеваний, неуклонно растет. И то, что в регионе уровень смертности падает, а продолжительность жизни увеличивается хорошими темпами, — все это ваша заслуга.Звание «Лучшая старшая медицинская сестра» получила старшая медсестра взрослой поликлиники Гусевской ЦРБ Ольга Мирош.— Каждый год очень много профессионалов принимает участие в конкурсе, поэтому комиссии все сложнее и сложнее выбрать победителей в номинациях и двух главных победителей, — подчеркнул Александр Кравченко. — И здесь представлены те, кто в течение длительного времени достойно трудились на своем рабочем месте, спасали жизни, делали уникальные операции. При этом, как мы видим сегодня, в последние годы доктора из районов все чаще обходят коллег из областного центра. Конкурс — это очень хорошая практика: с одной стороны, это развитие внутренней конкуренции, а с другой — реализация профессиональных амбиций, стимул к дальнейшему росту.Помимо конкурсных наград на церемонии также были вручены грамоты регионального минздрава за спасение жизни пациентов, премия «Признание» Врачебной палаты Калининградской области, призы от Калининградской областной организации профсоюзов работников здравоохранения, региональной ассоциации работников со средним медицинским образованием, одного из печатных изданий Янтарного края.