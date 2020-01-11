Дубинда Павел Христофорович — Герой Советского Союза и Кавалер Ордена Славы трех степеней

Владимир Летягин

За время Великой Отечественной войны только четыре человека удостоились звания Героя Советского Союза и при этом имели три степени Ордена Славы. Одним из таких героев был Дубинда Павел Христофорович.Павел Христофорович принимал участие в боевых действиях с первого дня войны. Он служил в бригаде морской пехоты и на Черноморском флоте на крейсере «Червона Украина». Участвовал в обороне Одессы и Севастополя.В последние дни обороны Севастополя Павел Христофорович попал в плен. В начале 1944 года ему удалось сбежать из лагеря военнопленных, после чего он воевал в составе 293-го полка 96-й Гвардейской дивизии.В составе 96-й Гвардейской дивизии в январе 1945 года Павел Христофорович сражался, штурмуя посёлки Нибудшен (Красногорское) и Бибельн (Покровское). На тот момент он имел звание старшины (младший лейтенант) и командовал взводом разведки.В июне 1945 года старшина Павел Христофорович стал Героем Советского Союза за бои в Пруссии. Три степени Ордена Славы он получил немного ранее за бои в Польше и под Шталупененом (Нестеров).Умер Дубинда Павел Христофорович на родине в городе Херсоне в 1992 году.