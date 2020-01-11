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Дубинда Павел Христофорович — Герой Советского Союза и Кавалер Ордена Славы трех степеней

11 января 2020, 13:45
За время Великой Отечественной войны только четыре человека удостоились звания Героя Советского Союза и при этом имели три степени Ордена Славы. Одним из таких героев был Дубинда Павел Христофорович.

Павел Христофорович принимал участие в боевых действиях с первого дня войны. Он служил в бригаде морской пехоты и на Черноморском флоте на крейсере «Червона Украина». Участвовал в обороне Одессы и Севастополя.

В последние дни обороны Севастополя Павел Христофорович попал в плен. В начале 1944 года ему удалось сбежать из лагеря военнопленных, после чего он воевал в составе 293-го полка 96-й Гвардейской дивизии.

В составе 96-й Гвардейской дивизии в январе 1945 года Павел Христофорович сражался, штурмуя посёлки Нибудшен (Красногорское) и Бибельн (Покровское). На тот момент он имел звание старшины (младший лейтенант) и командовал взводом разведки.

В июне 1945 года старшина Павел Христофорович стал Героем Советского Союза за бои в Пруссии. Три степени Ордена Славы он получил немного ранее за бои в Польше и под Шталупененом (Нестеров).

Умер Дубинда Павел Христофорович на родине в городе Херсоне в 1992 году.

Владимир Летягин
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# 1Гость Сергей
Глупость полная!
Старшина - Младший лейтенант ?
В июне 1945 стал Героем Советского Союза воюя в Пруссии ?
Я понимаю , храбрый мужик. Три Славы и Героя за полтора года!
Владимир, столько ляпов в статье.
Сегодня, 21:23   ЦитироватьОтветить
10
Л
# 2Летягин Владимир
Гость Сергей,
Пардон какие ляпы . человек стал мл.лейтенантом в апреле 1945 года а до того был старшиной ,что и указанно а Героем Советского Союза стал в июне 1945 года .В НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТАХ как раз и сказано что за бои в Пруссии но приказ о присвоении датирован летом 1945 г.

Сегодня, 21:37   ЦитироватьОтветить
00
П
# 3Прохожий
Цитата: Летягин Владимир
Гость Сергей,
Пардон какие ляпы . человек стал мл.лейтенантом в апреле 1945 года а до того был старшиной ,что и указано
Владимир, вы хоть прочитайте то, что написано в статье.





PS. А в июне его разжаловали, если верить Вашим объяснениям?
Сегодня, 21:49   ЦитироватьОтветить
00
6
# 4666
Постоянные казусы в воистатьях про Героев
Сегодня, 22:01   ЦитироватьОтветить
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Л
# 5Летягин Владимир
Прохожий,
НЕ разжаловали просто Павел ХРИСТОФОРОВИЧ НЕ СЧИТАЛ СЕБЯ ПЕХОТИНЦЕМ А СЧИТАЛ СЕБЯ МОРЯКОМ И ФОРМУ ОФИЦЕРА ПЕХОТЫ НЕ НОСИЛ . после войны указывал в документах что он старшина флота
Сегодня, 22:22   ЦитироватьОтветить
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Л
# 6Летягин Владимир
Прохожий,
В НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТАХ.ЧТО В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ В СЕТИ ОН ВЕЗДЕ ПРОХОДИТ КАК МЛ.ЛЕЙТЕНАНТ КОМАНДИР ВЗВОДА РАЗВЕДКИ С АПРЕЛЯ 1945 Г . НАГРАДНОЙ ДОК НА МЕДАЛЬ ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ НАПРИМЕР И ТД.

Сегодня, 22:47   ЦитироватьОтветить
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