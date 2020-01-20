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Александр Китаев: привокзальная площадь имеет все шансы стать визитной карточкой города

20 января 2020, 14:27
Александр Китаев: привокзальная площадь имеет все шансы стать визитной карточкой города
В прошлый вторник на оперативном совещании глава администрации Александр Китаев принял решение о том, что рабочая группа по подготовке заявки на участие во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых города в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье», переходит в круглосуточный режим работы.

Напомним нашим читателям, что в 2018 году Гусев впервые стал победителем конкурса и в прошлом году мы успешно реализовали проект «Русская Победа спасла Париж» на территории округа. По оценке заместителя министра строительства РФ Максима Егорова это одна из лучших практик в России. Теперь в Гусеве есть красивая площадь со всей необходимой инфраструктурой.

В ноябре прошлого года Александр Китаев принял решение о втором участии в конкурсе. В течение двух месяцев были проведены два голосования, на которых гусевцы не только определились с территорией, где следует произвести благоустроительные работы — привокзальная площадь, но и с видами работ.

Рабочая группа, в составе которой не только сотрудники администрации, но и руководители подведомственных учреждений, уже готовит концепцию будущего проекта с рабочим названием «Город встречает гостей». Так на привокзальной площади вокруг монумента памяти героев, павших при штурме Гумбиннена, будет обустроен сквер, разворотное кольцо для автобусов, современные остановочные павильоны, парковка для такси и личного транспорта гусевцев и гостей города, музейно-экспозиционное пространство, рассказывающее об истории железной дороги Восточной Пруссии и современной России. Кроме того будут организованы точки общественного питания, прогулочная зона и интерактивная площадка — «Города миллионники», где будет расположена детская железная дорога, сквер миниатюр с достопримечательностями этих городов, чтобы гусевцы и гости города могли больше узнать о «большой России», и игровой комплекс.

«Привокзальная площадь, объединяющая железнодорожную и автобусную станции, несет в себе большой имиджевый потенциал и имеет все шансы стать визитной карточкой города Гусева для приезжих гостей и туристов», — резюмировал Александр Китаев.

Заявку, которую должна будет утвердить региональная межведомственная комиссия, которая состоится 20 января, необходимо подать в федеральный Минстрой до конца месяца.
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Ю
# 1Юстас-Алексу
По оценке заместителя министра строительства РФ Максима Егорова это одна из лучших практик в России. Теперь в Гусеве есть красивая площадь со всей необходимой инфраструктурой.
   Зашибись, я так понял, чтоб от капиталить площадь, надо было "писю к носу подтянуть" т.е. приурочить к какой-то важной дате или вехе, вроде спасения Парижа? Хорошо, ремонт привокзальной площади к чему приурочим, сову на глобус как будем натягивать?
  И таки да, на время ремонта, перенесите автовокзал на центральную площадь, там самое место. 
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