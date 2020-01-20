Александр Китаев: привокзальная площадь имеет все шансы стать визитной карточкой города

«Привокзальная площадь, объединяющая железнодорожную и автобусную станции, несет в себе большой имиджевый потенциал и имеет все шансы стать визитной карточкой города Гусева для приезжих гостей и туристов», — резюмировал Александр Китаев.

В прошлый вторник на оперативном совещании глава администрации Александр Китаев принял решение о том, что рабочая группа по подготовке заявки на участие во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых города в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье», переходит в круглосуточный режим работы.Напомним нашим читателям, что в 2018 году Гусев впервые стал победителем конкурса и в прошлом году мы успешно реализовали проект «Русская Победа спасла Париж» на территории округа. По оценке заместителя министра строительства РФ Максима Егорова это одна из лучших практик в России. Теперь в Гусеве есть красивая площадь со всей необходимой инфраструктурой.В ноябре прошлого года Александр Китаев принял решение о втором участии в конкурсе. В течение двух месяцев были проведены два голосования, на которых гусевцы не только определились с территорией, где следует произвести благоустроительные работы — привокзальная площадь, но и с видами работ.Рабочая группа, в составе которой не только сотрудники администрации, но и руководители подведомственных учреждений, уже готовит концепцию будущего проекта с рабочим названием «Город встречает гостей». Так на привокзальной площади вокруг монумента памяти героев, павших при штурме Гумбиннена, будет обустроен сквер, разворотное кольцо для автобусов, современные остановочные павильоны, парковка для такси и личного транспорта гусевцев и гостей города, музейно-экспозиционное пространство, рассказывающее об истории железной дороги Восточной Пруссии и современной России. Кроме того будут организованы точки общественного питания, прогулочная зона и интерактивная площадка — «Города миллионники», где будет расположена детская железная дорога, сквер миниатюр с достопримечательностями этих городов, чтобы гусевцы и гости города могли больше узнать о «большой России», и игровой комплекс.Заявку, которую должна будет утвердить региональная межведомственная комиссия, которая состоится 20 января, необходимо подать в федеральный Минстрой до конца месяца.