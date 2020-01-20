В МФЦ прошёл конкурс детского рисунка

В рамках празднования пятилетия открытия многофункционального центра «Мои документы» в Гусеве в Центре прошел конкурс детского рисунка на тему «МФЦ будущего».В конкурсе приняли участие более 70 ребят в возрасте от 3 до 6 лет.Все работы участников разнообразны и не похожи друг на друга.Рисунки, нарисованные юными художниками, ярко отразили представление детей о том, каким они хотят увидеть МФЦ в будущем.Конкурсной комиссии с большим трудом удалось отобрать победителей конкурса, поскольку каждый рисунок был замечателен и достоин награды.По итогам конкурса были определены победители в 13 номинациях. Победители получили призы и почетные грамоты.