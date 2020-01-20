Главная / Новости / Общество / В МФЦ прошёл конкурс детского рисунка
Информационный сайт города Гусева

В МФЦ прошёл конкурс детского рисунка

20 января 2020, 17:26
В МФЦ прошёл конкурс детского рисунка
В рамках празднования пятилетия открытия многофункционального центра «Мои документы» в Гусеве в Центре прошел конкурс детского рисунка на тему «МФЦ будущего».

В конкурсе приняли участие более 70 ребят в возрасте от 3 до 6 лет.

Все работы участников разнообразны и не похожи друг на друга.

Рисунки, нарисованные юными художниками, ярко отразили представление детей о том, каким они хотят увидеть МФЦ в будущем.

Конкурсной комиссии с большим трудом удалось отобрать победителей конкурса, поскольку каждый рисунок был замечателен и достоин награды.

По итогам конкурса были определены победители в 13 номинациях. Победители получили призы и почетные грамоты.
Другие новости по теме
22 декабря в Гусеве состоится торжественная церемония открытия многофункционального центра (МФЦ)22 декабря в Гусеве состоится торжественная церемония открытия многофункционального центра (МФЦ)Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеУже пять лет в Гусеве работает Многофункциональный центрУже пять лет в Гусеве работает Многофункциональный центрВ ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»В ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико