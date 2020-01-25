Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
Главная / Новости / Общество / Анатолий Вассерман посетил производства «Технополиса GS»
Информационный сайт города Гусева

Анатолий Вассерман посетил производства «Технополиса GS»

25 января 2020, 22:29
Анатолий Вассерман посетил производства «Технополиса GS»
Большинство из нас знает Анатолия Вассермана как бессменного гроссмейстера «Своей игры». Телевидение помогло талантливому интеллектуалу стать широко известным в нашей стране. Так что ему было особенно интересно посетить то самое место, где рождаются отечественные ТВ-приставки — «Технополис GS». Также именно здесь разработаны и производятся первые российские SSD.

Сначала открыл свои двери для звездного гостя наш «ЦТС» — одна из крупнейших в Европе площадок для контрактного производства электроники любого типа: промышленной, автомобильной, бытовой, электроники для ЖКХ, систем безопасности. Мощность производства — 17 млн готовых изделий в год. Ежегодно предприятие выпускает 2,5 млн устройств под брендом General Satellite, что составляет более 2% от мирового рынка электроники для цифрового ТВ и более половины российского.

Экскурсию по предприятию провел Станислав Лишик, директор по производству НПО «ЦТС». Он раскрыл тонкости производства радиоэлектронных устройств и ответил на вопросы Анатолия Вассермана.
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеАнатолий Вассерман станет специальным гостем финала математического конкурса «Я решаю!»Анатолий Вассерман станет специальным гостем финала математического конкурса «Я решаю!»«Технополис GS» открывает двери инновационных производств для жителей и гостей Калининградской области«Технополис GS» открывает двери инновационных производств для жителей и гостей Калининградской областиВ Гусеве стали производить первые российские SSD-накопителиВ Гусеве стали производить первые российские SSD-накопители
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико