Анатолий Вассерман посетил производства «Технополиса GS»

Большинство из нас знает Анатолия Вассермана как бессменного гроссмейстера «Своей игры». Телевидение помогло талантливому интеллектуалу стать широко известным в нашей стране. Так что ему было особенно интересно посетить то самое место, где рождаются отечественные ТВ-приставки — «Технополис GS». Также именно здесь разработаны и производятся первые российские SSD.
Сначала открыл свои двери для звездного гостя наш «ЦТС» — одна из крупнейших в Европе площадок для контрактного производства электроники любого типа: промышленной, автомобильной, бытовой, электроники для ЖКХ, систем безопасности. Мощность производства — 17 млн готовых изделий в год. Ежегодно предприятие выпускает 2,5 млн устройств под брендом General Satellite, что составляет более 2% от мирового рынка электроники для цифрового ТВ и более половины российского.
Экскурсию по предприятию провел Станислав Лишик, директор по производству НПО «ЦТС». Он раскрыл тонкости производства радиоэлектронных устройств и ответил на вопросы Анатолия Вассермана.