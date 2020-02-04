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Калининградский фонд собирает средства для девочки из Гусева, получившей травму позвоночника

4 февраля 2020, 22:29
Калининградский фонд собирает средства для девочки из Гусева, получившей травму позвоночника
Калининградский фонд «Берег надежды» объявляет новый сбор в помощь 15-летней ученице ШИЛИ Камиле Разиньковой из Гусева, получившей тяжелейшую травму позвоночника.

Камила должна продолжать интенсивное восстановительное лечение желательно каждые три месяца с небольшими перерывами. Сегодня мы собираем деньги на два курса. Камилу ждут в польском Вроцлаве в центре АКСОН (это центр, специализация которого — травмы позвоночника) и в польском же Быдгоще в центре КИНЕЗИС. Сумма к сбору 300 000 рублей.

5 марта 2019 года на Камилу в комнате ШИЛИ, где она учится, упал шкаф, в итоге девочка получила перелом позвоночника. В Калининграде девочке сделали операцию, после чего 9 марта транспортировали в Санкт-Петербург в Детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера, где ей сделали еще одну операцию.
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