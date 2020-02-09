Уже много лет Гусев считают одним из самых благоустроенных и чистых городов Калининградской области. И заслуга в этом не только руководства администрации Гусевского городского округа, сотрудников МБУ «Чистота» и компании, осуществляющей вывоз ТКО, но и самих жителей города, которые следят за чистотой в любимом городе и вовремя сигнализируют о нарушениях.
Так неоднократно гусевцы обращали внимание властей на установку урн вдоль пешеходных дорожек или писали о фактах незаконного складирования мусора в том или ином месте. Не так давно в одной из социальных сетей житель нашего города сообщил главе администрации Александру Китаеву о том, что кто-то из нерадивых граждан вывалил кучу строительного мусора в придорожную канаву на выезде из города. Также писавший сообщил, что подобную плитку он видел возле одного из многоквартирных домов, где проводится ремонт подъезда. По поручению главы силами МБУ «Чистота» свалка была ликвидирована. А сотрудниками управления ЖКХ выявлен гражданин, совершивший административное правонарушение, который вывалил строительные отходы в канаву, а не отвёз их на полигон ТБО.
Также на днях другой житель города отправил в личном сообщении главе администрации фотографии заборов на улицах Багратиона, Маяковского и Советской, которые в буквальном смысле слова увешаны объявлениями об услугах юриста. Сотрудники администрации по поручению Александра Китаева зафиксировали этот факт и, связавшись по указанному телефону, выявили нарушителя. Им оказалось ООО «Военно-правовой центр». Странно, что юристы, которые должны поступать в рамках закона, так легко нарушают его. По информации управления ЖКХ в «Военно-правовом центре», головной офис которого находится в Калининграде, отказываются от причастности к этому правонарушению.
На данный момент в адрес обоих нарушителей направлены предписания. Теперь их ждёт административное наказание. Один из виновников уже оплатил работу МБУ «Чистота».
В Гусеве привлечены к ответственности лица, загрязняющие город
9 февраля 2020, 13:58