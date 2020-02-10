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Информационный сайт города Гусева

Управление по гражданским делам Гумбинненского и Гусевского районов

10 февраля 2020, 17:48
Свадьба в Гусеве на улице Суворова в 1946 году Свадьба в Гусеве на улице Суворова в 1946 году
Со 2 июня 1946 года управление по гражданским делам Гумбинненского округа возглавил Паничев Николай Сергеевич — один из организаторов партизанского движения на Брянщине.

Уже в августе этого года начали прибывать первые эшелоны с переселенцами из СССР, в том числе и из Брянщины. Их обустройство стало заботой управления.

В управлении был создан финансовый отдел. Он выделял деньги переселенцам на обустройство, выдавал ссуды, кредиты и тому подобное. В этом отделе работали Д. Матросов, В. Санин, В. Воробьев В. Белобородова, а возглавлял его Яров Иван Васильевич.

Отдел ЖКХ занимался расселением прибывающих людей и обслуживанием инфраструктуры. Начальником Здесь был Романов Павел Иванович.

Ордер на получение дома
Ордер на получение дома

Также в управлении были отделы здравоохранения (возглавляла врач Кирилина) и народного образования (возглавлял Магрычев Дмитрий Иванович, заместитель Л. Н. Рудкова).

При управлении на территории округа были созданы 23 колхоза. Проведён сбор урожая 1946 года, сев 1947 года.

Управление по гражданским делам проработало до середины 1947 года, пока не были сформированы органы Советской власти на территории уже Гусевского района.

Владимир Летягин
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# 1Гость Гость
Вот времена были, война закончилась, голодуха, разруха, проблем выше крыши, не знаешь за что на следующий день хвататься... И сотрудников, с гулькин нос. Зато сейчас чиновничий аппарат раздут до нельзя, слава Богу, что войны нет, чем там в красном доме занимаются, непонятно. 
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