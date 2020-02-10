Глава региона провел встречу с редакторами муниципальных газет

Очередная встреча главы региона Антона Алиханова и редакторов муниципальных газет прошла в минувший понедельник, 3 февраля, в областном правительстве. Редакторы «районок» в неформальной обстановке почти полтора часа общались с главой региона.
ольшинство вопросов касалось реализации приоритетных национальных проектов.
Губернатор напомнил, что Калининградская область среди субъектов Северо-Западного федерального округа демонстрирует один из лучших показателей в освоении средств в рамках нацпроектов.
Одним из основных вопросов, который звучал на встрече, касался национального проекта «Экология». Антон Алиханов сообщил, что по региональному проекту «Чистая страна», который является частью нацпроекта, уже рекультивировали самую большую свалку в Калининградской области — в поселке Космодемьянском, а также короотвал комбината «Дарита».
Заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по городским свалкам твердых коммунальных отходов в городе Гусеве и двух соседних муниципалитетах. Глава региона отметил, что заключено концессионное соглашение, участниками которого являются Российский фонд прямых инвестиций и инвесторы. По этому соглашению неподалеку от поселка Корнево будет создан новый полигон, одновременно с ним начнет работать завод по глубокой сортировке мусора. Планируется, что примерно 70% мусора будет запускаться во вторичный оборот. В ходе сортировки часть отходов (пластик, бумага, картон) будет передаваться тем, кто займется переработкой. Часть сырья — компостироваться. Компост, приготовленный путем обезвреживания бытовых отходов, в дальнейшем может использоваться, например, при строительстве дорог.
— То, что не будет отсортировано для вторичной переработки и компостирования, пойдет на производство RDF-гранул, которые являются хорошим экспортным товаром, — рассказал Антон Алиханов. — Например, в Польше есть котельные, которые работают на RDF-топливе. У инвестора есть технологии по строительству установок для производства RDF-топлива.
Новый комплекс по сортировке отходов должен заработать в 2022 году, что позволит существенно снизить объем захоронения твердых бытовых отходов на полигонах, подчеркнул глава региона.
Редакторам районных газет губернатор напомнил про замену контейнеров для мусора.
— В прошлом году на эти цели мы выделили из областного бюджета 60 миллионов рублей. В 2020 — еще 20 миллионов, — сообщил он. — В этом году начинает внедряться система раздельного сбора мусора в Калининграде. Пока в качестве эксперимента для этого определено 60 контейнеров.
Главный редактор гусевской газеты «За доблестный труд» Сергей Каюков рассказал губернатору о том, что одной из проблем в Гусеве является состояние реки Писса, которая протекает по центру города:
— В прошлом году в Гусеве в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» успешно реализовали проект по реконструкции центральной части города. Сделали набережную и пирс. Хотелось бы еще почистить русло реки и укрепить берега. К тому же у руководства муниципалитета уже давно готовы сметы на проведение работ.
Антон Алиханов ответил, что сейчас в рамках национального проекта будет очищено русло реки Инструч (Черняховский район — прим.ред.) и у Гусева есть шансы получить финансирование из федерального и областного бюджетов на эти цели.
— Кроме того мы закупили оборудование для очистки мелиоративных каналов в Славском и Полеском городских округах. Рассмотрим возможность использования его и для очистки русла рек от заиливания, — сказал глава региона.
Немало вопросов касались и национального проекта «Здравоохранение». В частности, журналистов волновал более глобальный подход к улучшению качества медицинских услуг и доступности.
— Ранее федеральная поддержка была сконцентрирована на оказание высокотехнологичной медпомощи, и здесь сложно не замечать тех результатов, которых добились в стране, в том числе и в Калининградской области. Теперь акцент поменялся, — сказал Антон Алиханов.
Он напомнил, что в ходе Госсовета в прошлом году в Светлогорске, который проводил Президент РФ Владимир Путин, обсуждали в основном тему первичного медицинского звена здравоохранения, на модернизацию которого выделены беспрецедентные средства на ближайшие годы.
Также губернатор рассказал о том, что к концу текущего года в Гусевский сосудистый центр будет поставлен новый компьютерный томограф и открытие центра амбулаторной онкологической помощи. Эту информацию подтвердила и главный врач Гусевской ЦРБ Ольга Герцог.
— Для нашего правительства один из важных показателей работы в сфере здравоохранения в том, что в октябре 2016 года, когда меня назначили исполнять обязанности губернатора, из регионального бюджета на лекарственное обеспечение выделялось чуть больше 350 миллионов рублей, а в этом году уже свыше миллиарда. Мы планомерно и постоянно повышали этот показатель, — отметил Антон Алиханов. — В прошлом году внедрили электронный реестр всех региональных льготников и поименно можем прогнозировать объем средств, необходимых на лекарства. Теперь мы заранее проводим все торги так, чтобы не было ситуации с задержками лекарственного обеспечения.
Конечно же, не обошли стороной и кадровый вопрос в поликлиниках и больницах муниципалитетов. Антон Алиханов отметил, что правительством проводится ряд мероприятий, направленных на решение острого вопроса обеспечения медицинскими специалистами. Так в прошлом году для приглашенных специалистов Гусевской ЦРБ было закуплено 12 новых квартир. В этом году будет приобретено еще 10.
На встрече также глава региона интересовался мнением редакторов муниципальных газет, как идет работа по благоустройству городов и поселков. Как сказал губернатор, федеральная и региональная поддержка муниципалитетов в этом направлении будет продолжена.
Глава региона провел встречу с редакторами муниципальных газет
10 февраля 2020, 14:48