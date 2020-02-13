Определён порядок предоставления льгот на проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам

Льгота 100% стоимости от основного тарифа на проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок предоставляется четыре раза в месяц гражданам, отнесенным к льготным категориям.
Льготные категории граждан, проживающие на территории муниципального образования «Гусевский городской округ»:
- категории граждан, из числа лиц, отнесенных к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам в соответствии с пунктом 1 статьи 2, подпунктами 1-5 статьи 4, подпунктами 2, 3 пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- категории граждан, из числа лиц, отнесенных к бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в период Второй мировой войны в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2013 года № 452 «Об удостоверении о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны».
Для получения льготы заявитель представляет следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (оригинал+копия лицо-прописка);
- фотографию 3*4 см для изготовления удостоверения для социального проезда;
- документы, подтверждающие право на получение льготы (оригинал+копия).
Обращаться по адресу:
г. Гусев, пр. Ленина, 50 , каб.211,
телефон 8 (401-43) 3-32-75, 3-02-13