Определён порядок предоставления льгот на проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам

категории граждан, из числа лиц, отнесенных к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам в соответствии с пунктом 1 статьи 2, подпунктами 1-5 статьи 4, подпунктами 2, 3 пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;



категории граждан, из числа лиц, отнесенных к бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в период Второй мировой войны в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2013 года № 452 «Об удостоверении о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны».



документ, удостоверяющий личность (оригинал+копия лицо-прописка);



фотографию 3*4 см для изготовления удостоверения для социального проезда;



документы, подтверждающие право на получение льготы (оригинал+копия).



Решением окружного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» от 25.12.2019 года № 100 определен порядок предоставления льготы на проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 2020 году.Льгота 100% стоимости от основного тарифа на проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок предоставляется четыре раза в месяц гражданам, отнесенным к льготным категориям.Льготные категории граждан, проживающие на территории муниципального образования «Гусевский городской округ»:Для получения льготы заявитель представляет следующие документы:Обращаться по адресу:г. Гусев, пр. Ленина, 50 , каб.211,телефон 8 (401-43) 3-32-75, 3-02-13