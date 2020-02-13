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Определён порядок предоставления льгот на проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам

13 февраля 2020, 12:32
Определён порядок предоставления льгот на проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам
Решением окружного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» от 25.12.2019 года № 100 определен порядок предоставления льготы на проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 2020 году.

Льгота 100% стоимости от основного тарифа на проезд в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок предоставляется четыре раза в месяц гражданам, отнесенным к льготным категориям.

Льготные категории граждан, проживающие на территории муниципального образования «Гусевский городской округ»:

  1. категории граждан, из числа лиц, отнесенных к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам в соответствии с пунктом 1 статьи 2, подпунктами 1-5 статьи 4, подпунктами 2, 3 пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

  2. категории граждан, из числа лиц, отнесенных к бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в период Второй мировой войны в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.05.2013 года № 452 «Об удостоверении о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны».

Для получения льготы заявитель представляет следующие документы:
  • документ, удостоверяющий личность (оригинал+копия лицо-прописка);
  • фотографию 3*4 см для изготовления удостоверения для социального проезда;
  • документы, подтверждающие право на получение льготы (оригинал+копия).

Обращаться по адресу:
г. Гусев, пр. Ленина, 50 , каб.211,
телефон 8 (401-43) 3-32-75, 3-02-13
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# 1Валерий
А как же обычные пенсионеры?
Сегодня, 14:29   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 2Гость Гость
Аттракцион неслыханной щедрости от наших слуг благодетелей.
Да и фото это хорошо подтверждает.
Сегодня, 16:23   ЦитироватьОтветить
20
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