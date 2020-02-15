Сегодня, 15 февраля, в посёлке Михайлово и в городе Гусев прошли торжественные мероприятия, посвящённые 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Церемония возложения цветов состоялась на Аллее Памяти, в посёлке Михайлово, где приняли участие глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Александр Китаев, исполняющий обязанности начальника Михайловского территориального отдела Сергей Новиков и председатель Гусевского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Виктор Юрилин. Также активное участие приняли учащиеся СОШ в п.Михайлово и филиала Кадетского морского корпуса г. Гусев.
Возложение цветов происходило и на Аллее Славы, в Гусеве, где в свою очередь выступил Александр Китаев. Глава администрации выразил глубочайшую признательность и благодарность всем тем, кто с достоинством защищал свою Родину. Также слова благодарности выразили Андрей Гнездилов, Виктор Юрилин и председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Коляго.
Показательное выступление продемонстрировало 46 отделение разведывательного батальона.
Заключением торжественных мероприятий стал концерт, посвящённый 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, который прошёл в МАУ «Городской дом культуры города Гусева».
В Гусеве прошли мероприятия, посвящённые годовщине вывода советских войск из Афганистана
15 февраля 2020, 17:16