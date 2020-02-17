Юрилин Виктор Николаевич (подполковник в отставке, кавалер Ордена Красной звезды и медали За Боевые заслуги);



Алтухов Александр Михайлович (майор запаса, кавалер Ордена Красной Звезды);



Пикулик Виктор Владимирович (старший прапорщик в отставке, кавалер Ордена Красной Звезды);



Аракчеев Виктор Николаевич (старший прапорщик в отставке, кавалер Ордена Красной Звезды);



Новосадов Виктор Михайлович (прапорщик в отставке);



Волков Валерий Иванович (майор в отставке, кавалер Ордена Красной Звезды).



14 февраля Волонтеры Победы города Гусева провели Урок Победы «Без права на забвенье», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.На урок были приглашены школьники и, конечно, ветераны интернациональной службы:Ребятам рассказали о военных конфликтах с участием российских военнослужащих. Всем молодым людям предоставилась возможность пообщаться лично с одним из ветеранов войны в Афганистане и услышать историю о страшных днях от первых уст.Настроение встрече задал капитан запаса Сергей Кириллович Яковлев, исполнив несколько композиций под гитару, в том числе и собственного сочинения. С речью о важности чтить и помнить подобные эпизоды истории выступили руководитель местного отделения ветеранов «Боевое братство» Юрилин Виктор Николаевич и председатель совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, подполковник в отставке Василий Иванович Коляго.Когда-нибудь время праведно рассудит и оценит те неоднозначные события и все поставит на свои места. Наша забота и цель в другом — не забыть о солдате, его верности воинской присяге, чести и мужестве, умении в самых сложных ситуациях не дрогнуть, проявить себя продолжателем славных боевых традиций отцов и дедов.