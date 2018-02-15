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В поселке Михайлово почтили память тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг за пределами Родины

15 февраль 2018, 15:49
В поселке Михайлово почтили память тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг за пределами Родины
15 февраля по всей России отмечается важная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня в поселке Михайлово Гусевского городского округа возле памятных стел состоялся митинг, посвященный этой дате.

Участие в мероприятии приняли заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина, участник ВОВ, председатель городского Совета ветеранов войны Сергей Семенихин и председатель Гусевского отделения Всероссийского общества ветеранов «Боевое братство» Виктор Юрилин.

Собравшиеся почтили память тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг за пределами Родины минутой молчания и возложили цветы к стелам.
Михайлово
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