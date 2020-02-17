Отремонтировали тротуар и канализацию: местные власти реагируют на жалобы граждан в соцсетях

Не так давно один из жителей округа обратил внимание на то, что вандалы начинают воровать тротуарную плитку, разбирая пешеходную дорожку, которая соединяет проспект Ленина с ул. Зворыкина. Сотрудники управления ЖКХ сразу же выехали на место. К сожалению, задержать никого не удалось, но и оставлять разобранную часть дорожки до наступления положительных погодных температур не стали. В течение нескольких часов сотрудниками МБУ «Чистота», а именно они отвечают за благоустройство и содержание в городе, новая плитка была уложена взамен демонтированной.
Обращаются жители Гусевского городского округа в социальных сетях и к главе администрации Александру Китаеву лично, чтобы тот помог решить их проблему. Так жители одного из многоквартирного дома в поселке Майское написали о том, что в подвале их дома прорвало трубу канализации, и все нечистоты уже несколько дней стекают в подвальные помещения, где у жильцов оборудованы места для хранения вещей и овощей. Они вынуждены были все перенести в квартиры. При этом первые этажи задыхаются от вони, идущей из подвала. По заверению жильцов дома они обращались к коммунальщикам, то те лишь отмахивались от их проблемы, ссылаясь на то, что дом не состоит на обслуживании ни в одной из управляющих компаний, работающих на территории округа. «Поэтому обслуживание внутренних систем водоснабжения и водоотведения — зона ответственности самих жителей многоквартирного дома», — отвечали представители коммунальных служб. Формально они, конечно, правы, ведь, чтобы получать качественную услугу по обслуживанию дома его жители должны были давно выбрать управляющую компанию и платить за обслуживание дома. Однако глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев дал поручение сотрудникам управления ЖКХ администрации, и в кратчайшие сроки проблема была решена.
Много вопросов от жителей поступает в адрес администрации по продолжению газификации Гусевского городского округа. Как мы уже писали ранее, в этом году завершается газификация 5-й очереди — газификация города Гусева. А уже в следующем году власти обещают приступить к проектированию 7-й очереди газификации округа, а это поселки Липово, Калининское и Мичуринское. К концу 2023 года эти поселки должны будут газифицировать.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»