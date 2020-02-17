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Информационный сайт города Гусева

Отремонтировали тротуар и канализацию: местные власти реагируют на жалобы граждан в соцсетях

17 февраля 2020, 15:00
Отремонтировали тротуар и канализацию: местные власти реагируют на жалобы граждан в соцсетях
Гусевцы, в частности обитатели социальных сетей, уже привыкли к тому, что муниципальные власти отвечают или решают ту или иную проблему, когда они обращаются в официальные группы социальных сетей администрации «Гусевский городской округ».

Не так давно один из жителей округа обратил внимание на то, что вандалы начинают воровать тротуарную плитку, разбирая пешеходную дорожку, которая соединяет проспект Ленина с ул. Зворыкина. Сотрудники управления ЖКХ сразу же выехали на место. К сожалению, задержать никого не удалось, но и оставлять разобранную часть дорожки до наступления положительных погодных температур не стали. В течение нескольких часов сотрудниками МБУ «Чистота», а именно они отвечают за благоустройство и содержание в городе, новая плитка была уложена взамен демонтированной.

Обращаются жители Гусевского городского округа в социальных сетях и к главе администрации Александру Китаеву лично, чтобы тот помог решить их проблему. Так жители одного из многоквартирного дома в поселке Майское написали о том, что в подвале их дома прорвало трубу канализации, и все нечистоты уже несколько дней стекают в подвальные помещения, где у жильцов оборудованы места для хранения вещей и овощей. Они вынуждены были все перенести в квартиры. При этом первые этажи задыхаются от вони, идущей из подвала. По заверению жильцов дома они обращались к коммунальщикам, то те лишь отмахивались от их проблемы, ссылаясь на то, что дом не состоит на обслуживании ни в одной из управляющих компаний, работающих на территории округа. «Поэтому обслуживание внутренних систем водоснабжения и водоотведения — зона ответственности самих жителей многоквартирного дома», — отвечали представители коммунальных служб. Формально они, конечно, правы, ведь, чтобы получать качественную услугу по обслуживанию дома его жители должны были давно выбрать управляющую компанию и платить за обслуживание дома. Однако глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев дал поручение сотрудникам управления ЖКХ администрации, и в кратчайшие сроки проблема была решена.

Много вопросов от жителей поступает в адрес администрации по продолжению газификации Гусевского городского округа. Как мы уже писали ранее, в этом году завершается газификация 5-й очереди — газификация города Гусева. А уже в следующем году власти обещают приступить к проектированию 7-й очереди газификации округа, а это поселки Липово, Калининское и Мичуринское. К концу 2023 года эти поселки должны будут газифицировать.

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# 1Житель
Конец ул. Красноаремейской у ж/д путей тратуарная плитка провалилась, скоро начнут растаскивать. Одно пока спасает, что там часто народ снует, то в школу, то на консервный. 
Сегодня, 15:34   ЦитироватьОтветить
70
П
# 2Прохожий
А сколько в городе улиц, которые не только не имеют покрытия, но и тротуаров?
Сегодня, 17:33   ЦитироватьОтветить
30
п
# 3пешеход
Зато храм из золота и площадь из хрусталя.
Сегодня, 21:39   ЦитироватьОтветить
00
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