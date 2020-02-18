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Информационный сайт города Гусева

Сотрудники МБУ «Чистота» приступили к плановой обрезке деревьев в городе

18 февраля 2020, 12:19
Сотрудники МБУ «Чистота» приступили к плановой обрезке деревьев в городе
Ежегодно поздней осенью и после январских праздников, до наступления весеннего тепла, сотрудники МБУ «Чистота» проводят санитарную обрезку деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Вот и в эти дни в Гусеве можно увидеть работы по кронированию. Независимо от вида дерева и его возраста, ветки на нем усыхают, другие — обламываются, некоторые — повреждаются болезнями или вредителями, повышается риск внезапного падения дерева. Такие ветви не только портят внешний вид растений, они представляют опасность для городской среды. Поэтому мероприятия по санитарной обрезке необходимы. В целях безопасности спиливаются ветви тех деревьев, которые мешают обзору знаков дорожного движения, касаются проводов электропередач, мешают освещению улиц.

В первую очередь ведется спил веток на деревьях по адресам, которые указывают жители, а также плановая обрезка.
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А
# 1Андрей (не Петрович)
Опять возле памятника Гусеву оставят обрубки! Только отросли немного кроны после прежней обрезки.
Сегодня, 14:34   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 2Гость вольдемар
 У наших руководителей опять весеннее обострение, нужно остолбить все деревья чтобы негде было укрыться от солнца, спиливают все ветви и под проводами и где их нет. Надо формировать крону чтобы было красиво и ветви были целые, так это надо думать, проще спилить и думать не надо.
Сегодня, 16:05   ЦитироватьОтветить
30
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