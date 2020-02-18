Сотрудники МБУ «Чистота» приступили к плановой обрезке деревьев в городе 18 февраля 2020, 12:19

Ежегодно поздней осенью и после январских праздников, до наступления весеннего тепла, сотрудники МБУ «Чистота» проводят санитарную обрезку деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.



Вот и в эти дни в Гусеве можно увидеть работы по кронированию. Независимо от вида дерева и его возраста, ветки на нем усыхают, другие — обламываются, некоторые — повреждаются болезнями или вредителями, повышается риск внезапного падения дерева. Такие ветви не только портят внешний вид растений, они представляют опасность для городской среды. Поэтому мероприятия по санитарной обрезке необходимы. В целях безопасности спиливаются ветви тех деревьев, которые мешают обзору знаков дорожного движения, касаются проводов электропередач, мешают освещению улиц.



В первую очередь ведется спил веток на деревьях по адресам, которые указывают жители, а также плановая обрезка.