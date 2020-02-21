«Ростелеком» полностью завершил проект «Устранение цифрового неравенства» в Калининградской области

Гурьевский городской округ (Заречье, Моргуново, Рассвет, Некрасово, Заливное, Прибрежное, Высокое, Заозерье, Зеленополье, Лазовское, Малинники, Матросово, Рыбное, Светлое, Яблоневка, Лесное, Голубево, Новодорожный);

[* ]Гусевский городской округ (Первомайское, Красногорское, Северный, Михайлово, Приозерное);



[* (Первомайское, Красногорское, Северный, Михайлово, Приозерное); Багратионовский городской округ (Надеждино, Березовка, Рябиновка, Невское, Отважное, Побережье, Подгорное, Раздольное, Сосновка, Тишино);



Гвардейский городской округ (Заречье, Сокольники, Большая Поляна, Гордое, Зорино, Истровка, Красный Яр, Малиновка, Талпаки);



Зеленоградский городской округ (Лесной, Поваровка, Куликово, Павлинино, Луговское, Моховое, Рощино, Дорожное, Краснофлотское, Логвино);



Краснознаменский городской округ (Тимофеево, Хлебниково, Заречное, Садовое, Новоуральск, Правдино);



Неманский городской округ (Лунино, Акулово, Ветрово, Дубки, Лесное, Мичуринский, Ракитино, Канаш);



Нестеровский район (Калинино, Луговое, Невское, Покрышкино, Пригородное, Пушкино, Краснолесье);



Озерский городской округ (Суворовка, Гаврилово, Мальцево, Нилово, Багратионово, Карамышево, Лужки, Ново-Гурьевское, Олехово, Чистополье, Юдино);



Полесский городской округ (Нахимово, Головкино, Дальнее, Ильичево, Новая Деревня, Февральское);



Правдинский городской округ (Дружба, Курортное, Севское, Липняки, Ермаково, Каштаново, Мозырь, Подлипово, Новостроево, Поречье, Шевченко);



Черняховский городской округ (Заовражное, Краснополянское, Тимофеевка, Веселовка, Володаровка, Каменское, Покровское, Свобода, Щеглы, Гремячье, Калиновка, Липовка, Пеньки);



Светловский городской округ (Ижевское);



Славский городской округ (Высокое, Вишневка, Городково, Громово, Красное, Поддубье, Приозерье, Прохладное, Советское, Яснополянка, Мысовка);



Янтарный городской округ (Синявино).



«Ростелеком» в полном объеме выполнил работы по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) на территории Калининградской области.Компания организовала бесплатные точки коллективного доступа в интернет в 127 поселках региона с численностью жителей от 250 до 500 человек*. Для этого специалисты «Ростелекома» проложили более 700 километров волоконно-оптических линий связи.«Статистика говорит о том, что точки Wi-Fi в малых населенных пунктах пользуются спросом у жителей. Только в прошлом году зафиксировано 150 терабайтов потребленного трафика, более чем в два раза выросло число активных пользователей, а количество зарегистрированных пользователей увеличилось в четыре раза. Таким образом, мы видим важный социальный эффект этого проекта. Он является одной из частей цифровой экосистемы, которая в данный момент формируется в регионе. Интернет становится доступным для жителей, бизнеса и государства на всей территории Калининградской области, а не только в крупных городах», — рассказал директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семёнов.В рамках проекта УЦН «Ростелеком» предоставляет жителям малых населенных пунктов бесплатный беспроводной доступ в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с. Подключиться к сети можно в радиусе до 100 метров от точки доступа.Для подключения к интернету через точку доступа УЦН пользователю нужно пройти аутентификацию с помощью СМС или через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».«Ростелеком» реализует программу по устранению цифрового неравенства в рамках десятилетнего государственного контракта с Федеральным агентством связи об оказании универсальных услуг связи от 13 мая 2014 года №УУС-01/2014.Точки коллективного доступа в интернет в Калининградской области работают в следующих населенных пунктах: