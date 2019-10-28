Калининградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка и установлено, что Гусевская компания ООО «Продкооп» размещает отходы производства и потребления без договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Компании было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона по размещению отходов производства и потребления.
ООО «Продкооп» не согласилось с требованием прокурора и обратилось в Арбитражный Суд Калининградской области о признании незаконным и недействительным представление Калининградского межрайонного природоохранного прокурора считая, что в деятельности общества не образуется твердо коммунальных отходов.
Арбитражным Судом Калининградской области в удовлетворении исковых требований ООО «Продкооп» отказано, действия прокуратуры признаны законными и обоснованными.
По данным сайта Картотеки ООО «Продкооп» занимается преимущественно розничной торговлей пищевыми продуктами и табачными изделиями.
Компанию из Гусева обязали заключить договор на оказание услуг по обращению отходами
28 октября 2019, 20:25