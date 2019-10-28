Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Главная / Новости / Общество / Компанию из Гусева обязали заключить договор на оказание услуг по обращению отходами
Информационный сайт города Гусева

Компанию из Гусева обязали заключить договор на оказание услуг по обращению отходами

28 октября 2019, 20:25
Компанию из Гусева обязали заключить договор на оказание услуг по обращению отходами
Калининградской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка и установлено, что Гусевская компания ООО «Продкооп» размещает отходы производства и потребления без договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Компании было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона по размещению отходов производства и потребления.

ООО «Продкооп» не согласилось с требованием прокурора и обратилось в Арбитражный Суд Калининградской области о признании незаконным и недействительным представление Калининградского межрайонного природоохранного прокурора считая, что в деятельности общества не образуется твердо коммунальных отходов.

Арбитражным Судом Калининградской области в удовлетворении исковых требований ООО «Продкооп» отказано, действия прокуратуры признаны законными и обоснованными.

По данным сайта Картотеки ООО «Продкооп» занимается преимущественно розничной торговлей пищевыми продуктами и табачными изделиями.
Другие новости по теме
Интервью Павла Нефёдова о новом порядке расчёта за вывоз мусораИнтервью Павла Нефёдова о новом порядке расчёта за вывоз мусораПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПорядок расчета платы потребителей-граждан за услуги по обращению с отходамиПорядок расчета платы потребителей-граждан за услуги по обращению с отходамиС 1 июля «Утилизация мусора» меняет тарифы на вывоз, обработку и захоронение коммунальных отходовС 1 июля «Утилизация мусора» меняет тарифы на вывоз, обработку и захоронение коммунальных отходов
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров